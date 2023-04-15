Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины

В субботу, 15 апреля, правительство Польши запретило ввоз зерна и другого продовольствия из Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, которое приводит RMF24.

"Правительство приняло решение запретить ввоз зерна и десятков других видов продовольствия из Украины в Польшу", - говорится в заявлении.

По его словам, страна готова решить вопрос зерна из Украины через межгосударственное соглашение.

Он добавил, что о принятых решениях Польша проинформировала украинскую сторону и готова в любой момент, возможно, в ближайшие дни начать переговоры по урегулированию этого вопроса в виде межгосударственного соглашения. Качиньский добавил, что речь идет о фундаментальных вещах. Будет произведена генеральная закупка импортируемого из Украины зерна, лежащего в польских элеваторах и складах.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины отметили , что решения польской стороны противоречат договоренностям.

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"Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сожалеет о принятии польскими коллегами решения о временном ограничении экспорта в/и через территорию Польши (в том числе транзитом) сельскохозяйственных товаров из Украины", - говорится в сообщении.

"Неделю назад мы согласовали, что 4 культуры: пшеница, кукуруза, семена подсолнечника и рапса до 1 июля 2023 будут идти через Польшу только транзитом. На этой неделе мы достигли ряда договоренностей для развития взаимовыгодного сотрудничества в области сельского хозяйства и решения проблем логистики и согласовали текст Меморандума о взаимопонимании", - добавили в Минагрополитики.

Украина предлагает в ближайшие дни согласовать с польской стороной новый Меморандум о взаимопонимании, который будет учитывать интересы Украины и Польши в духе конструктивного надежного эффективного сотрудничества для обеих стран и должным образом урегулирует вопросы транзита сельскохозяйственной продукции по территории Польши.

Ранее мы писали, из-за кризиса с транзитом украинского зерна через Польшу в третьи страны президент Польши Анджей Дуда назначил нового министра сельского хозяйства.

Потом стало известно, что Польша временно прекратит закупку украинского зерна, поскольку из-за импорта начались проблемы с ценами на внутреннем рынке.