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Украина до сих пор не синхронизировала с США санкции против экс-чиновников Януковича Портнова, Клюева, Богатыревой, Ставицкого, Арбузова и других, - Леменов. СПИСОК

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Украина до сих пор не синхронизировала с США санкции против экс-чиновников Януковича Портнова, Клюева, Богатыревой, Ставицкого, Арбузова и других, - Леменов. СПИСОК
Глава правления общественной организации StateWatch Александр Леменов обратил внимание на то, что Украина до сих пор не ввела санкции против многих экс-чиновников времен Виктора Януковича. Хотя подобные санкции против пророссийских экс-чиновников ввели США.

Об этом Леменов написал на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Пользуясь случаем, напомню, что некоторые пророссийски настроенные экс-публические служащие Украины до сих пор не отражены по санкциям. Например, юрист Януковича Андрей Портнов. "На базаре говорят", что он прячется в Стамбуле. Американцы давно наложили санкции на этого персонажа 12 сентября 2021 года. Сегодня уже середина апреля 2023-го, россия даже полномасштабно напала на Украину. А Портнов до сих пор "на лайте". А еще там Клюев, Богатырева, Ставицкий, Арбузов... Кто саботирует процесс? Офис президента? СБУ? СНБО? Андрей Ермак, Андрей Смирнов... жаль, что Малюка, Данилова и Татарова тэгнуть не могу. Мужики, что Вы ждете? – отметил Леменов.

Согласно порталу НАПК "Война и санкции", с 24.02.2022 года по 14.04.2023 США были наложены санкции на 1265 физических лиц из которых, в том числе силовиков и правоохранителей (6), представителей военно-промышленного комплекса (65), представителей исполнительной власти (159), военных (22), судей и адвокатов (5), представителей федерального собрания (601), политиков (13), представителей оккупационных властей и коллаборантов (57), представителей банковской и кредитно-финансовые сферы (94), олигархов и их бизнеса (62), представителей бизнеса (42), пропагандистов (41) и т.д.

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Среди 1265 физических лиц синхронизировано с Украиной 1093 человека.

Не синхронизированы с США, в том числе такие физические лица:

  • ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич (самопровозглашенный президент РБ)
  • ВОЛОШИН Олег Анатольевич (Народный депутат Верховной Рады IX созыва)
  • БОГАТИРЕВА Раиса Васильевна (Экс-министр здравоохранения Украины)
  • ВИНЕР Натан/Антон Ададиевич (ООО "Российская Аграрная Компания", совладелец)
  • Минниханов Рустам Нургалиевич (гражданин России и председатель правления внесенного в список США Публичного акционерного общества "Туполев", производящего стратегические бомбардировщики для вооруженных сил России)
  • МАТВИЕНКО Сергей Владимирович (Российский бизнесмен, миллионер, сын бывшего губернатора Санкт-Петербурга, председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко)
  • ФЕДОРЕНКО Владислав Владимирович (Генеральный директор ЗАО "ЭЛМИКС-ВС")
  • ДМИТРИЕВ Кирилл Александрович (Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций.)
  • ГРИГОРЬЕВ Григорий Игоревич (Генеральный директор Novelco)
  • ПЛЕШЕВСКИЙ Дмитрий (Trickbot киберпреступления)
  • БУРОВ Андрей – глава Ростовской областной избирательной комиссии
  • КЕРИМОВА Амина – член ближайшего круга олигархов Путина
  • СТАВИЦКИЙ Эдуард – Министр энергетики и угольной промышленности Украины
  • КЛЮЕВ Андрей – бывший глава администрации президента Украины
  • АРБУЗОВ Сергей - Исполняющий обязанности премьер-министра Украины (28 января — 27 февраля 2014 года), первый вице-премьер-министр Украины (2012–2014)
  • ШЕЛЕСТЕНКО Геннадий – Херсонский журналист-коллаборант. "Член" временно подконтрольной России военно-гражданской администрации Херсонской области
  • АЛАУДИНОВ Апти - Генерал-майор, помощник председателя Чечни по взаимодействию с силовыми ведомствами, командир спецотряда "Ахмат"
  • ПОРТНОВ Андрей – народный депутат Украины

До 1143 юридических лиц, в том числе из сферы промышленности (438), логистики (40), коммуникаций (17), банковской сферы (147), энергетики и природных ресурсов (6), общественного и военного формирования (12), науки и образования (119) ), власти (20) и другие (344).

Среди 1143 юридических лиц синхронизировано с Украиной 813 человек.

Не синхронизированы с США, в том числе следующие юридические лица:

  • АО "АВИАЦИОННАЯ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СУХОЙ"
  • АО "РОССИЙСКАЯ САМОЛЕТРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "МИГ"
  • ИРКУТСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД - ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ИРКУТ"
  • Судоремонтный завод "Нерпа"
  • Открытое акционерное общество "Авиакомпания "Белавиа"
  • Филиал "Астраханский судоремонтный завод" "Центр судоремонта "Звездочка"

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  • Олександр Дніпро
    " Прес конференції ДБР по Кулінічу не відбулося б, якщо б кілька днів тому Королівський Об'єднаний інститут оборонних досліджень (RUSI) не оприлюднив свій Звіт про діяльність ефесбешної мережі в Україні напередодні вторгнення.

    Західні партнери вимушені були піти на такий крок, як і у випадку із вторгненням, коли вони попереджували Зеленського неодноразово про неминучість вторгнення, а влада це приховувала від суспільства. Ось і в даному випадку Захід вирішив повідомити суспільству за допомогою Звіту, що за Зеленського його ж руками СБУ була перетворена на Службу Небезпеки Існуванню Державності (СНІД), що руками ефесбешних агентів, які керували силовим відомством і зливали всю важливу інформацію ворогу, відбувався кількарічний демонтаж нашої державності.

    Ми вистояли завдяки диву. І це диво самопожертва сотень тисяч українців, які клали своє життя, щоб компенсувати скоєне Зеленським. Це диво - рішучість західних партнерів і готовність виконувати роботу демонтованих українських силових відомств. RUSI повідомляє, що розкриття мережі агентів і їх діяльності відбулось за участі західних партнерів та наших служб. Та так виглядає, що це була робота виключно західних служб, оскільки робота наших силових відомств була паралізована агентами ФСБ і працювала на ворога.

    Показовим є те, що:
    - Кулініч, як один з основних агентів ФСБ, був звільнений з СБУ в березні 2022 р., але залишався радником Баканова до арешту в липні 2022р.
    - влада дала змогу втекти всім основним агентам ФСБ - Наумову, Деркачу, Портнову.
    - попри накладення санкцій США на Деркача в серпні 2021 як агента ФСБ, він і далі продовжував безкарно нищити СБУ та Енергоатом.
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