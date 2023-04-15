Украина до сих пор не синхронизировала с США санкции против экс-чиновников Януковича Портнова, Клюева, Богатыревой, Ставицкого, Арбузова и других, - Леменов. СПИСОК

Глава правления общественной организации StateWatch Александр Леменов обратил внимание на то, что Украина до сих пор не ввела санкции против многих экс-чиновников времен Виктора Януковича. Хотя подобные санкции против пророссийских экс-чиновников ввели США.

Об этом Леменов написал на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Пользуясь случаем, напомню, что некоторые пророссийски настроенные экс-публические служащие Украины до сих пор не отражены по санкциям. Например, юрист Януковича Андрей Портнов. "На базаре говорят", что он прячется в Стамбуле. Американцы давно наложили санкции на этого персонажа 12 сентября 2021 года. Сегодня уже середина апреля 2023-го, россия даже полномасштабно напала на Украину. А Портнов до сих пор "на лайте". А еще там Клюев, Богатырева, Ставицкий, Арбузов... Кто саботирует процесс? Офис президента? СБУ? СНБО? Андрей Ермак, Андрей Смирнов... жаль, что Малюка, Данилова и Татарова тэгнуть не могу. Мужики, что Вы ждете? – отметил Леменов.

Согласно порталу НАПК "Война и санкции", с 24.02.2022 года по 14.04.2023 США были наложены санкции на 1265 физических лиц из которых, в том числе силовиков и правоохранителей (6), представителей военно-промышленного комплекса (65), представителей исполнительной власти (159), военных (22), судей и адвокатов (5), представителей федерального собрания (601), политиков (13), представителей оккупационных властей и коллаборантов (57), представителей банковской и кредитно-финансовые сферы (94), олигархов и их бизнеса (62), представителей бизнеса (42), пропагандистов (41) и т.д.

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Среди 1265 физических лиц синхронизировано с Украиной 1093 человека.

Не синхронизированы с США, в том числе такие физические лица:

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич (самопровозглашенный президент РБ)

ВОЛОШИН Олег Анатольевич (Народный депутат Верховной Рады IX созыва)

БОГАТИРЕВА Раиса Васильевна (Экс-министр здравоохранения Украины)

ВИНЕР Натан/Антон Ададиевич (ООО "Российская Аграрная Компания", совладелец)

Минниханов Рустам Нургалиевич (гражданин России и председатель правления внесенного в список США Публичного акционерного общества "Туполев", производящего стратегические бомбардировщики для вооруженных сил России)

МАТВИЕНКО Сергей Владимирович (Российский бизнесмен, миллионер, сын бывшего губернатора Санкт-Петербурга, председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко)

ФЕДОРЕНКО Владислав Владимирович (Генеральный директор ЗАО "ЭЛМИКС-ВС")

ДМИТРИЕВ Кирилл Александрович (Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций.)

ГРИГОРЬЕВ Григорий Игоревич (Генеральный директор Novelco)

ПЛЕШЕВСКИЙ Дмитрий (Trickbot киберпреступления)

БУРОВ Андрей – глава Ростовской областной избирательной комиссии

КЕРИМОВА Амина – член ближайшего круга олигархов Путина

СТАВИЦКИЙ Эдуард – Министр энергетики и угольной промышленности Украины

КЛЮЕВ Андрей – бывший глава администрации президента Украины

АРБУЗОВ Сергей - Исполняющий обязанности премьер-министра Украины (28 января — 27 февраля 2014 года), первый вице-премьер-министр Украины (2012–2014)

ШЕЛЕСТЕНКО Геннадий – Херсонский журналист-коллаборант. "Член" временно подконтрольной России военно-гражданской администрации Херсонской области

АЛАУДИНОВ Апти - Генерал-майор, помощник председателя Чечни по взаимодействию с силовыми ведомствами, командир спецотряда "Ахмат"

ПОРТНОВ Андрей – народный депутат Украины

До 1143 юридических лиц, в том числе из сферы промышленности (438), логистики (40), коммуникаций (17), банковской сферы (147), энергетики и природных ресурсов (6), общественного и военного формирования (12), науки и образования (119) ), власти (20) и другие (344).

Среди 1143 юридических лиц синхронизировано с Украиной 813 человек.

Не синхронизированы с США, в том числе следующие юридические лица: