Пригожин надеется извлечь выгоду от поражения России в Украине, - ISW

Владелец террористической группы "Вагнер" Евгений Пригожин считает, что контрнаступление ВСУ будет успешным, в этой связи он готовится воспользоваться его последствиями.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

14 апреля Пригожин опубликовал эссе, в котором утверждал, что будущее контрнаступление Украины скорее будет иметь успех, чем потерпит поражение.

Он обвинил околокремлевские элиты и бюрократию в умышленном саботаже успехов Москвы в войне и предупредил, что эти "внутренние враги" будут подталкивать Кремль к "серьезным уступкам".

Пригожин утверждает, что российские военные не могут прекратить боевые действия сейчас "несмотря на текущие территориальные достижения России", поскольку украинское государство трансформировалось, а неоккупированная Украина сейчас политически противостоит Кремлю. Пригожин заявил, что Россия должна продолжать войну в Украине, какими сложными ни являются условия.

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