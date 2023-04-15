Пригожин надеется извлечь выгоду от поражения России в Украине, - ISW
Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
14 апреля Пригожин опубликовал эссе, в котором утверждал, что будущее контрнаступление Украины скорее будет иметь успех, чем потерпит поражение.
Он обвинил околокремлевские элиты и бюрократию в умышленном саботаже успехов Москвы в войне и предупредил, что эти "внутренние враги" будут подталкивать Кремль к "серьезным уступкам".
Пригожин утверждает, что российские военные не могут прекратить боевые действия сейчас "несмотря на текущие территориальные достижения России", поскольку украинское государство трансформировалось, а неоккупированная Украина сейчас политически противостоит Кремлю. Пригожин заявил, что Россия должна продолжать войну в Украине, какими сложными ни являются условия.