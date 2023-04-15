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Пригожин надеется извлечь выгоду от поражения России в Украине, - ISW

11 42022
Пригожин надеется извлечь выгоду от поражения России в Украине, - ISW
Владелец террористической группы "Вагнер" Евгений Пригожин считает, что контрнаступление ВСУ будет успешным, в этой связи он готовится воспользоваться его последствиями.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

14 апреля Пригожин опубликовал эссе, в котором утверждал, что будущее контрнаступление Украины скорее будет иметь успех, чем потерпит поражение.

Он обвинил околокремлевские элиты и бюрократию в умышленном саботаже успехов Москвы в войне и предупредил, что эти "внутренние враги" будут подталкивать Кремль к "серьезным уступкам".

Пригожин утверждает, что российские военные не могут прекратить боевые действия сейчас "несмотря на текущие территориальные достижения России", поскольку украинское государство трансформировалось, а неоккупированная Украина сейчас политически противостоит Кремлю. Пригожин заявил, что Россия должна продолжать войну в Украине, какими сложными ни являются условия.

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Топ комментарии

  • Валентин Коваль 2a613f18
    На рашці на кого не глянь -- путін на путіну і путіним поганяє -- ******** .
  • время
    Якщо живий залишиться.
  • Maksim Perepelitca
    Читав і я статтю цього петушари . Там пц !! Таке понаписував - мама нє горюй !!! Одна дурниця , дурніша іншої .
    Короткий зміст його писанини - ва фсьом вінавата Амєріка , чвк Вагнер продолжаєт пєрємаливать ВСУ , Бахмут - нє імєєт значєнія но Зеленскій сошол с ума і потому не хочет отходіть ( а кацапи тіпо - в своєму розумі , якщо вже дев'ятий місяць товчуть лобом бетонну стіну Бахмута ) ,, ну і далі - подібна галіматня ..
    До вчора я вважав його дещо адекватнішим ніж Дімон мєдвєдєв .. Виявляється - ні .
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