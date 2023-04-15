ВСУ взяли в плен под Марьинкой по меньшей мере шестерых россиян, - генерал Тарнавский

Командующий группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский показал видео с российскими военными, захваченными в плен Силами обороны в районе Марьинки Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Хорошая работа наших воинов!", - добавил Тарнавский.

Среди захваченных в плен – мобилизованные из Казани (Татарстан), Башкортостана, Чебоксар и житель временно оккупированной Макеевки Донецкой области.

На видео пленные жалуются на плохое обеспечение в армии РФ – по их словам, командование выдает им советские бронежилеты и каски, которые не могут дать должной защиты, из-за чего оккупанты несут большие потери.

За отказ идти на штурм, по словам одного из окупантов, командование бьет мобилизованных и угрожает физической расправой над их родственниками. Другой пленник рассказал о злоупотреблении спиртным в рядах окупантов и о практике вымогательства взяток командирами за то, чтобы избежать участия в штурмах.

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