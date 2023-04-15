Новости

Зеленский и Макрон провели полуторачасовой разговор: говорили о Китае и подготовке к Вильнюсскому саммиту НАТО

1 94813
Зеленский и Макрон провели полуторачасовой разговор: говорили о Китае и подготовке к Вильнюсскому саммиту НАТО
Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон обсудили подготовку к Вильнюсскому саммиту НАТО, который состоится в июле.

Об этом Зеленский сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Провел почти полуторачасовой разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Выразил благодарность за осуждение ужасной, бесчеловечной казни украинского воина российскими военными преступниками.

Обсудили итоги недавнего визита президента Макрона в Китай. Рассказал о ситуации на фронте и дальнейших намерениях по освобождению всех наших территорий. Отметил намерение Франции еще больше усилить важную поддержку Украины на поле боя.

Также обсудили подготовку к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле этого года и его ожидаемые результаты, в частности, о необходимости получения Украиной действенных гарантий безопасности еще до вступления нашей страны в Альянс. Отдельно уделили внимание реализации украинской формулы мира", - рассказал Зеленский.

Читайте также: Быть союзником США не значит быть вассалом, - Макрон

Топ комментарии

  • Office Den Haag
    Taras Chornovil . Ой, а як же це я вчора новий зелений празднічєк прозівав? Зеленський на честь угробленого ним оборонно-промислового колмплексу свято придумав! От укотре переконуюся в правоті двох людей: дідуся Фрейда, що переконує нас у непереборній силі підсвідомого, та невідомого кримінолога, який колись прорік, що "злочинця завжди тягне на місце скоєння злочину". От ви ж вдумайтеся в цей ланцюжок подій:

    1. Уже під час війни в 2014-му президентом стає Петро Порошенко, а секретарем РНБО попередній в/о президента Турчинов. Обоє організовують оборону й розбудовують армію й оборонну промисловість.

    2. Порошенко й Турчинов разом з командою (Пашинський, Гладковський та інші) започатковують амбітну ракетну програму, до якої входять надефективні комплекси "Нептун", "Грім", інші. Також відроджують виробництво снарядів і ряду інших важливих озброєнь. Перекуповують і навіть викрадають у ворога необхідну техніку...

    3. До влади приходить Зеленський, який заявляє, що "нада просто пєрєстать стрєлять, сєсть посєрьодкє й поглядєть друг дружкє в глаза". Він різко скорочує армію, звільняє та арештовує найкращих управлінців міноборони, ВПК й бойових командирів. Заглянувши в очі пуйлу в Парижі розширює репресій проти армійців і дискредитує та знекровлює армію. Руйнує оборонку. Тих, хто її піднімав, під аплодисменти пуйла пробує засудити або обливає брутальними звинуваченнями. Здає рашистам дані про тих, хто нам з рашки таємно перепродував клістрони для ППО чи обладнання до танків.

    4. Під солодкі співи про "шашлички на майскіє" й "росіяни також люди, тому вони не нападуть" відводить війська з напрямків майбутнього вторгнення, про які його детально попереджали, фактично, готує країну до здачі ворогу.

    5. ******** тотальна й кривава війна. Але щось пішло не так - армія і ЗСУ самоорганізувалися та відбили перші атаки й уже понад рік утримують оборону. Оборонна промисловість, дивом зберігши залишки потужностей і технологій, таки спромоглася врятувати єдину САУ Богданна (знамениті 155-ий калібр!), якою громлять ворога на Зміїному, ще ряд напрацювань та експериментальних зразків, зокрема "Нептунів".

    6. Влада Зеленського віддає наказ знищити єдину "Богданну", чого не виконали, за врятовані "Стугни" пробує посадити в тюрму С.Пашинського й Т.Чорновол, за якісні й недорогі бронежилети арештовує Марченка, за український "москітний флот" садить генерала Павловського, за порятунок Києва відкриває провадження проти Кривоноса, ще на 3 тисячіоборонців відкривають провадження, бо посміли захищати свої міста.

    7. Раптово ми дізнаємося, що дві експериментальні ракети "Нептун" топлять непотоплюваний крейсер "москва", єдина чудом урятована від Зеленського "Богданна" вибиває ворога із Зміїного, вивезені за години до знищення цехів КБ "Промінь" Стугни рятують Київ від танкових колон ворога...

    8. Команда Зеленського замовляє в групи продажних журнашлюшок (Базік, як тобі вчорашнє свято - поперек горла не стало?) і керівника фонду "Повернись живим" Тараса Чмута дискредитацію озброєнь, створених при Порошенкові, а саме "Богданни" й "Нептунів". Медіашлюшки за гроші, а Чмут попрацював повією за право безперешкодно продовжувати займатися волонтерською діяльністю й не попасти під суд - Зеленський за допомогу армії судить і садить!

    9. Пройшов рік. Зеленський оголошує день тріумфального залпу "Нептунів", які до того дискредитував, державним святом - днем працівників оборонно-промислового комплексу, якому завдав смертельних ударів. Про те, що цих ракет мали бути в нас уже сотні, якби не він же сам, а чф рф боявся б із Новоросійська висунутися - мовчок. Чмуту наказали тепер свої колишні тези засунути кудись, а всім велено хвалити "великого полководця, який сотворив такі найкращі в світі озброєння й виграв у війні", ну, ще не зовсім виграв. На його честь оголошується свято.



    10. Вдячне насєлєніє кричить: "Урррра!" і шпурляє в небо чепчики й залишки здорового глузду... Порошенко тим часом уже на мільярди закуповує й передає військовим техніку й обладнання, гроші на яке розкрали в міноборони, кабміні та зеленій опі.

    ====

    До речі, коли Зеленський у лютому 2022 року готував Україну до... Нехай майбутні прокурори розбираються, до чого він її готував. Але тоді ж він так само створив свято якогось єднання. Зрадників з колаборантами? Чи може безвідповідальних виборців із продажною владою?

    Це все навіть не смішно, а мерзенно. Пригадую, була колись якась совєтська комедія, де гротескний король-диктатор, коли в чомусь осоромлювався, то оголошував свято чи вводив новий орден. А ще Зеленський у житті все більше нагадує отой брутально гидкий та карикатурний образ, який він ліпив проти Ющенка...

    Тут два скріни для ілюстрації та опубліковане О.Турчиновим відео саме того залпу, яким потопили крейсер "мацква" 13 квітня 2022 року.





    0:12 / 0:30











    All reactions:
    1414
  • Олексій Гедз afc45b03
    Безтолкове чмо провело з таким же чмом 1,5-годинну піздьож.
  • Николай Нестор Нагорняк 3f9efcee
    Макрон відмовився назвати злочини РФ щодо українців геноцидом Джерело: https://censor.net/ua/n3333684

    Макрон? Ви не знаєте Макрона- Саркозі?

    " Вы не знаете Паниковского.

    Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже.

    Політична проститутка ?

    Макрон, - макрони, - з особливої породи європейських політиків, які виросли і викормлені на щедро унавоженому грунті експортом природного газу та інших багатств СССР і РФ, виросли і викормлені експортом корупції.

    Опортунізм /opportunity - можливість, нагода) - політичний курс, який характеризується пристосуванством, безпринципністю, запопадливістю, зрадою інтересів.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости