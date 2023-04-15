Зеленский и Макрон провели полуторачасовой разговор: говорили о Китае и подготовке к Вильнюсскому саммиту НАТО

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон обсудили подготовку к Вильнюсскому саммиту НАТО, который состоится в июле.

Об этом Зеленский сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Провел почти полуторачасовой разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Выразил благодарность за осуждение ужасной, бесчеловечной казни украинского воина российскими военными преступниками.

Обсудили итоги недавнего визита президента Макрона в Китай. Рассказал о ситуации на фронте и дальнейших намерениях по освобождению всех наших территорий. Отметил намерение Франции еще больше усилить важную поддержку Украины на поле боя.

Также обсудили подготовку к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле этого года и его ожидаемые результаты, в частности, о необходимости получения Украиной действенных гарантий безопасности еще до вступления нашей страны в Альянс. Отдельно уделили внимание реализации украинской формулы мира", - рассказал Зеленский.

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