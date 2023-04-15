За год войны Польша предоставила Украине помощи почти на 11 миллиардов евро

С начала полномасштабного вторжения России Польша предоставила Украине помощи на сумму около 11 млрд евро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на слова министра финансов Польши Магдалены Жечковской во время встречи в Atlantic Council в Вашингтоне.

"Общий объем расходов для Украины составляет до 2% нашего ВВП, то есть около 50 миллиардов злотых", - заявила Жечковская.

Она подчеркнула, что это значительная статья в польском бюджете, и, несмотря на то, что Польша не получает адекватной компенсации от ЕС за помощь Украине, это необходимо делать, поскольку Украина борется за свое будущее, ценности и свободу.

Напомним, ранее президент Анджей Дуда сообщал, что Польша предоставила Украине 3 миллиарда евро военной помощи.

Читайте также: В Польше открылся центр ремонта Т-64 для Украины