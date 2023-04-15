Резников об итогах переговоров в четырех странах: наши приоритеты – защита неба, "бронированный кулак" и боеприпасы

Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с коллегами в четырех странах Европы. Главной темой обсуждений стала военная помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу оборонного ведомства в Facebook.

Как отметил Резников, через 10 дней вместе с командой он посетил Афины, Никосию, Мадрид и Бухарест. Состоялись плодотворные встречи с министром обороны Греции Никосом Панайотопулусом, министром обороны Кипра Михалисом Георгалласом, министром обороны Испании Маргаритой Роблес, министром обороны Румынии Ангелом Тилваром и их командами.

"Цель неизменна – оружие и другие формы поддержки, которые укрепляют Силы обороны Украины. Во время визитов встречаемся с лидерами органов представительной власти, с производителями, из медиа. Чтобы иметь максимально широкий круг поддержки. Наши приоритеты известны – защита неба, создание "бронированного кулака", обеспечение боеприпасами", - отметил глава минобороны.

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По словам Резникова, Украине интересны платформы советского образца и особенно ракеты и снаряды к ним. Это оружие немедленно оказывается на поле боя. А также системы западного производства, обеспечивающие качественные преимущества.

"Такие визиты и встречи на политическом уровне очень полезны, ведь не только помогают поддерживать высокую общую динамику, но и способствуют быстрому решению многих практических вопросов. Время для нас очень важно. Ведь это сохраненные жизни наших защитников и защитниц, защита наших мирных городов", - подчеркнул Резников.