Шмыгаль об отношениях с США: "У нас нет никаких секретов от наших стратегических партнеров"

У Украины нет секретов от Соединенных Штатов, и никакие утечки документов и информационный шум вокруг этого не повлияют на планы одержать победу над российским агрессором.

Об этом заявил во время пресс-конференции в Вашингтоне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас нет никаких секретов от наших надежных стратегических партнеров", - ответил премьер на просьбу прокомментировать публикации американских СМИ, что Украина вроде бы могла скрывать от США планы по контрнаступлению.

"Ничто не повлияет и не изменит наших планов на контрнаступление. Наша цель – победа, наша цель – освобождение украинских территорий в границах 1991 года", – подчеркнул Шмыгаль.

"Мы уверены в том, что контрнаступление состоится уже в ближайшее время. Соединенные Штаты абсолютно нас поддерживают", - подчеркнул он.

"Мы нацелены на то, чтобы реализовать все наши планы и добиться нашей победы", - подчеркнул премьер.

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