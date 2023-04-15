Шмыгаль об отношениях с США: "У нас нет никаких секретов от наших стратегических партнеров"
Об этом заявил во время пресс-конференции в Вашингтоне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У нас нет никаких секретов от наших надежных стратегических партнеров", - ответил премьер на просьбу прокомментировать публикации американских СМИ, что Украина вроде бы могла скрывать от США планы по контрнаступлению.
"Ничто не повлияет и не изменит наших планов на контрнаступление. Наша цель – победа, наша цель – освобождение украинских территорий в границах 1991 года", – подчеркнул Шмыгаль.
"Мы уверены в том, что контрнаступление состоится уже в ближайшее время. Соединенные Штаты абсолютно нас поддерживают", - подчеркнул он.
"Мы нацелены на то, чтобы реализовать все наши планы и добиться нашей победы", - подчеркнул премьер.