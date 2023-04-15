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Шмыгаль об отношениях с США: "У нас нет никаких секретов от наших стратегических партнеров"

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Шмыгаль об отношениях с США: "У нас нет никаких секретов от наших стратегических партнеров"
У Украины нет секретов от Соединенных Штатов, и никакие утечки документов и информационный шум вокруг этого не повлияют на планы одержать победу над российским агрессором.

Об этом заявил во время пресс-конференции в Вашингтоне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас нет никаких секретов от наших надежных стратегических партнеров", - ответил премьер на просьбу прокомментировать публикации американских СМИ, что Украина вроде бы могла скрывать от США планы по контрнаступлению.

"Ничто не повлияет и не изменит наших планов на контрнаступление. Наша цель – победа, наша цель – освобождение украинских территорий в границах 1991 года", – подчеркнул Шмыгаль.

"Мы уверены в том, что контрнаступление состоится уже в ближайшее время. Соединенные Штаты абсолютно нас поддерживают", - подчеркнул он.

"Мы нацелены на то, чтобы реализовать все наши планы и добиться нашей победы", - подчеркнул премьер.

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    І даремно! Там справді секретів нема. 😁 Американці знають про все: і про Оман, і про Бєню, і про кацапські зв'язки. 😊
  • Олег Шестакович
    Україна досі не синхронізувала зі США санкції проти ексчиновників Януковича Портнова, Клюєва, Богатирьової, Ставицького, Арбузова та інших, - Лємєнов. Джерело: https://censor.net/ua/n3412355
  • ZoV KobZona
    Кто у нас Министр Обороны- Шмыгаль, или Резников? И у кого из них яйца по 34 за пару?
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