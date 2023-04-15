При попытке госпереворота в Судане загорелся украинский самолет компании SkyUp. МИД официально опроверг информацию о заложниках

В субботу, 15 апреля, при попытке государственного переворота в Судане вспыхнул самолет Boeing 737 украинской авиакомпании SkyUp.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

В SkyUp отметили, что известно о срабатывании аварийного радиобуя на одном из двух самолетов авиакомпании, находящихся в аэропорту города Хартум (столица Судана).

По информации авиакомпании, установить состояние самолета и возможные повреждения на данный момент невозможно. 36 сотрудников, находящихся в стране, находятся в относительно безопасном месте, с ними есть связь, отметили в SkyUp.

"Наша главная задача сейчас – организовать безопасные условия пребывания сотрудников и помочь им как можно быстрее покинуть страну. Мы занимаемся на этот раз с Посольством Украины в Египте, Почетным Консульством Украины в Судане, МИД Украины и другими государственными структурами", – говорится в сообщении авиакомпании.

В свою очередь, 15 апреля, в сети появилось сообщение о якобы захвате украинских заложников в Судане, однако эта информация не подтвердилась.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Информация о захвате украинских заложников не подтверждается", – сообщил Николенко.

По его словам, при обострении ситуации в международном аэропорту Хартума находились члены украинского авиационного экипажа, однако эту группу людей удалось вывезти.

"Сейчас они находятся в безопасном месте. О них заботится украинский почетный консул в Судане. МИД и посольство Украины в Египте держат вопросы безопасности украинских граждан в Судане на особом контроле", - добавил спикер МИД.

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