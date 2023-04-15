Два иностранных судна столкнулись в Одесской области

Судно MIRA под флагом Коморских островов, предназначенное для транспортировки животных, столкнулось с теплоходом COSMINA 1 под флагом Румынии, которое перевозило сульфат аммония.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Корреспондент.net, об этом сообщает румынское издание Constanta 1 со ссылкой на Военно-морское управление Румынии.

В пятницу, 14 апреля, в Ренийском порту произошла авария. Судно MIRA под флагом Коморских островов, предназначенное для транспортировки животных, столкнулось с теплоходом COSMINA 1 под флагом Румынии, которое перевозило сульфат аммония.

Сообщается, что румынское речное судно получило пробоину. Во время спасательной операции был привлечен буксир, чтобы вытолкнуть теплоход на правый (румынский) берег Дуная и избежать его полного затопления.

Второе судно пыталось "убежать" в порт Рени во избежание ареста. Представители капитании румынского порта Галац выехали на место происшествия.

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