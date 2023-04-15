Затронули китайские компании: Пекин пожаловался на санкции США против России
Об этом говорится в заявлении Министерства торговли Китая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина .
США недавно решили добавить 12 предприятий Китая в свой список экспортного контроля.
"Действия США односторонние и не поддерживаются со стороны ООН", - пожаловались в Китае.
Китайские компании, внесенные в экспортный черный список, разрешающий экспорт из США только при выдаче лицензий Вашингтоном, являются преимущественно дистрибьюторами электронных компонентов, базирующихся в Шэньчжэне и Гонконге. Они были добавлены в список по обвинению в том, что они поддерживают военную и оборонную промышленность России.
На этой неделе США также добавили в свой список фирмы из России, Сингапура, Испании, Сирии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана.