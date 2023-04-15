Затронули китайские компании: Пекин пожаловался на санкции США против России

США ввели санкции против китайских компаний, считающихся причастными к помощи РФ. В Пекине пожаловались на это и сказали, что это окажет негативное влияние на стабильность глобальных цепей поставок.

Об этом говорится в заявлении Министерства торговли Китая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина .

США недавно решили добавить 12 предприятий Китая в свой список экспортного контроля.

"Действия США односторонние и не поддерживаются со стороны ООН", - пожаловались в Китае.

Китайские компании, внесенные в экспортный черный список, разрешающий экспорт из США только при выдаче лицензий Вашингтоном, являются преимущественно дистрибьюторами электронных компонентов, базирующихся в Шэньчжэне и Гонконге. Они были добавлены в список по обвинению в том, что они поддерживают военную и оборонную промышленность России.

На этой неделе США также добавили в свой список фирмы из России, Сингапура, Испании, Сирии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана.

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