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Затронули китайские компании: Пекин пожаловался на санкции США против России

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Затронули китайские компании: Пекин пожаловался на санкции США против России
США ввели санкции против китайских компаний, считающихся причастными к помощи РФ. В Пекине пожаловались на это и сказали, что это окажет негативное влияние на стабильность глобальных цепей поставок.

Об этом говорится в заявлении Министерства торговли Китая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина .

США недавно решили добавить 12 предприятий Китая в свой список экспортного контроля.

"Действия США односторонние и не поддерживаются со стороны ООН", - пожаловались в Китае.

Китайские компании, внесенные в экспортный черный список, разрешающий экспорт из США только при выдаче лицензий Вашингтоном, являются преимущественно дистрибьюторами электронных компонентов, базирующихся в Шэньчжэне и Гонконге. Они были добавлены в список по обвинению в том, что они поддерживают военную и оборонную промышленность России.

На этой неделе США также добавили в свой список фирмы из России, Сингапура, Испании, Сирии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана.

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Топ комментарии

  • Владимир Капарунин 70d08e2e
    Америке и Европе нужно как можно быстрее искать замену китайскому барахлу, чтобы в любой

    момент можно было безболезненно ввести всеобъемлющие санкции, при таком лицемерном

    поведении Китая это будет неизбежным!
  • govtva
    Надеюсь у китайцев хватит ума понять что их помощь оркам будет шикарным поводом для американцев угробить экономику Поднебесной.
  • 5 копійок
    Прищемили хвоста?
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