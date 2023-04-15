Говорили об Украине и об российской агрессии, - Блинкен провел переговоры с руководством Вьетнама

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита во Вьетнам встретился с премьер-министром страны, с которым, среди прочего, обсудил войну в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное, об этом Блинкен сообщил во время пресс-конференции 15 апреля.

"Мы говорили об Украине и о российской агрессии в Украине. Вьетнам имеет давнюю историю и отношения с Россией. Мы это понимаем и признаем. В то же время я четко слышал от наших вьетнамских собеседников и то, как они публично заявляли о своей приверженности основным. принципам, которым также грозит агрессия России", – рассказал чиновник.

По его словам, вьетнамские власти поддерживают суверенитет Украины и ее территориальную целостность.

"Принципы, лежащие в основе Устава ООН – территориальная целостность, суверенитет, независимость. Вьетнам решительно поддерживает это. Они дали понять это. Они говорили об этом публично и повторяли это сегодня в разговоре с нами", – отметил Блинкен.

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