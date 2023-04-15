Говорили об Украине и об российской агрессии, - Блинкен провел переговоры с руководством Вьетнама
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное, об этом Блинкен сообщил во время пресс-конференции 15 апреля.
"Мы говорили об Украине и о российской агрессии в Украине. Вьетнам имеет давнюю историю и отношения с Россией. Мы это понимаем и признаем. В то же время я четко слышал от наших вьетнамских собеседников и то, как они публично заявляли о своей приверженности основным. принципам, которым также грозит агрессия России", – рассказал чиновник.
По его словам, вьетнамские власти поддерживают суверенитет Украины и ее территориальную целостность.
"Принципы, лежащие в основе Устава ООН – территориальная целостность, суверенитет, независимость. Вьетнам решительно поддерживает это. Они дали понять это. Они говорили об этом публично и повторяли это сегодня в разговоре с нами", – отметил Блинкен.