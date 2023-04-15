ВСУ уничтожили новый российский танк Т-90 на Лимано-Купянском направлении, - Череватый

Украинские военные на Лимано-Купянском направлении уничтожили еще один новый российский танк Т-90.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛБ.

"За минувшие сутки враг 307 раз обстрелял наши позиции из реактивной и ствольной артиллерии (на Лимано-Купянском направлении – ред)", - сообщил Череватый.

По его данным, в результате боевых столкновений 12 окупантов были убиты, еще 44 получили ранения.

Кроме танка Т-90, на этом участке фронта, по словам спикера, уничтожены российские БМП-1, которые были сняты с вооружения, а также артиллерийский тягач.

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