Украине нужна поддержка для достижения перелома на поле боя в этом году, - Резников

Министр обороны Алексей Резников заявляет, что достичь перелома на поле боя надо в 2023 году, для этого Украине нужна быстрая поддержка в достаточном объеме.

Об этом Резников сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Во время насыщенного визита в Бухарест принял участие в работе Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской Платформы.

Эта площадка стала важным элементом консолидации усилий в поддержку Украины.

Воспользовался возможностью лично поблагодарить румынских партнеров, которые с первых дней полномасштабного вторжения оказывают Украине всестороннюю поддержку как хорошие соседи и настоящие друзья.

На полях этого мероприятия встретился с большим другом Украины – заместителем Генерального секретаря НАТО Мирчей Джоане, который в свое время провел блестящую работу по обеспечению вступления Румынии в Альянс. Обсудили актуальные проекты, в частности системное участие NSPA в модернизации оборонных закупок в Украине. Готовим ряд очень конкретных инициатив к Вильнюсскому саммиту НАТО.

В своем выступлении на Конференции я сделал акцент на 5 рамочных тезисах, которые, по моему мнению, должны быть в основе комплекса решений по обеспечению мира, безопасности, благосостояния и развития в регионе.

Я продолжаю отстаивать мнение, что свободный мир должен изменить парадигму своих действий в контексте отражения агрессиям. Медленные действия постфактум не работают. "Не провоцировать" – не работает. Россиянам не нужны провокации, чтобы развязать войну. Неоднократно доказано. Свободный мир должен обладать стратегической инициативой и готов действовать быстро и превентивно. Это важное изменение в сознании, далеко не все готовы психологически. Без этой готовности не появится политическая воля и правильные решения. Но именно такой подход будет лучшим отрезвляющим фактором для любого агрессора. Нужна система гарантий-предохранителей, которые сведут к минимуму желание решать что-либо силой. В контексте Черноморского региона все очевидно – нет альтернативы НАТО. Нет альтернативы Украины в НАТО. Мы доказали свою способность усилить Альянс и сделали формальные шаги – подали заявку на вступление. Отсутствие движения только продлит неопределенность и риски. Любые модели или разговоры о безопасности в регионе, не предусматривающие освобождение Крыма от российской оккупации, – это иллюзии. С этими иллюзиями нужно прощаться. Не надо обманывать себя, что существуют какие-то другие варианты. Их нет. Поэтому в контексте Крыма должен быть только один ракурс – как освобождать? Это общий интерес. На этом должны быть сконцентрированы совместные усилия. В повестке дня должен встать вопрос трансформации России. Тезис некоторых партнеров о том, что москва должна быть привлечена ко всем важным делам региона, разбивается реальностью – с действующим террористическим режимом, питающимся имперскими фантомными болями, какие-то договоренности невозможны в принципе.

Россия должна стать демократической федерацией. Пройти через денацификации, выдать преступников, компенсировать ущерб. Иначе не будет доверия. Должна быть общая позиция, в том числе зафиксированная через систему мощных санкций, что без трансформации в настоящую демократическую федерацию россия не сможет восстановить отношения с цивилизованным миром.

И наконец. Время. Правильное лекарство, примененное несвоевременно, с опозданием, может не сработать. Затягивание или "замораживание" войны противоречит интересам региона. Регион потеряет динамику, пока другие будут развиваться. Поэтому общий интерес – достичь перелома на поле боя в 2023 году. Для этого Украине нужна быстрая поддержка в достаточном объеме.

В развитие этих позиций есть целый ряд очень конкретных шагов, которые мы сейчас обсуждаем с партнерами, готовим к воплощению или уже реализуем.

Черное и Азовское моря будут простором мира, Крым вернется домой.

Делаем все возможное, чтобы приблизить этот момент", - рассказал Резников.