Надеюсь, что российский народ сам передаст Путина суду в Гааге. Кто бы ни пришел после него, хуже уже быть не может, - Ходжес

Кто бы ни возглавил Россию после президента РФ Владимира Путина, возможность распада России в будущем весьма реальна.

Такое мнение экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес выразил в интервью "Гордон", передает Цензор.НЕТ.

"Что Запад должен делать с проигравшей Россией? Распадется Россия или останется единой? И кто придет к власти в России?" – спросили у Ходжеса.



По признанию Ходжеса, он не разделяет распространенное мнение о том, что преемник Путина может оказаться еще хуже.



"Кто бы ни пришел после Путина, хуже уже быть не может. Иногда мы слышим, как люди говорят, что следующий парень может быть еще страшнее. Я в этом сильно сомневаюсь. Он может быть таким же, но я не думаю, что кто-то может переплюнуть Путина с точки зрения потерянных жизней и разрушений", – убежден он.

"Я надеюсь, что российский народ сам передаст Путина Международному уголовному суду в Гааге, чтобы его осудили за убийство тысяч невиновных украинцев и депортацию тысяч украинских детей. Конец для Путина должен быть в зале суда. Соединенные Штаты должны больше поддерживать Международный уголовный суд. И я надеюсь, что правительство США решит ратифицировать Римский статут и стать его активным участником", - отметил Ходжес.

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Поскольку Россия – федеративное государство и состоит из более чем 80 различных республик, территорий и стран, возможность ее распада, считает генерал, "очень реальна".



"Будут некоторые республики, которые захотят остаться связанными с Россией, и всегда останется сама Россия, но, с другой стороны, есть Чечня и другие республики, которые не хотят оставаться с Россией и первыми воспользуются шансом после ее поражения", – прогнозирует Ходжес.



Он добавил, что настроенные на автономию российские республики "ухватятся за возможность вырваться".



"И мы должны быть готовы к этому. Мы должны думать о последствиях массового притока беженцев, о контроле над ядерным оружием и энергетической инфраструктурой. США или другие страны не должны пытаться повлиять на распад России. Но мы определенно должны готовиться к последствиям", – заключил американский отставной генерал.

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