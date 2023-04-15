Причастные к казням украинских военных могут предстать перед украинским судом и МУС: это уже практика, а не просто единичный ужасный случай, - Минюст

Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец отметила, что причастные к смертной казни украинских военных могут предстать перед украинским судопроизводством, а также такие дела могут рассматриваться в Международном уголовном суде.

Об этом она сказала в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хочу сказать, что, к сожалению, это не первый подобный акт агрессии и антигуманности, который мы видим от российской армии. Второй момент, это то, что люди, которые это сделали, если можно так назвать, они должны и могут предстать перед украинским судопроизводством… Да, действительно, они совершили, согласно Римскому уставу, военное преступление. Поэтому имеют так же подобные кейсы, а мы понимаем, что это уже административная практика, а не просто единичный ужасный случай, рассматриваться и в Международном уголовном суде", - сказала Коломиец, отвечая на вопрос, удастся ли привлечь к ответственности палачей, причастных к казни украинских военных.

Она отметила, что подобные преступления российская армия совершает и в отношении украинских военнопленных, и в отношении гражданских лиц.

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"И это собственно говорит о том, что они каждый день нарушают любые правила ведения войны, как бы, конечно, в принципе не ужасно звучало то, что вообще такие правила существуют", - подчеркнула замминистра юстиции.

Также Коломиец отметила, что у преступлений по пыткам нет срока давности.

"Даже в Уголовном кодексе Украины есть статья, которая регулирует вопросы, связанные с пытками, в первую очередь с пытками, поэтому, соответственно, срока давности нет", - сказала Коломиец.

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