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НАТО может помочь Украине модернизировать оборонные закупки, - Резников

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НАТО может помочь Украине модернизировать оборонные закупки, - Резников
Североатлантический альянс может сотрудничать с Украиной по модернизации оборонных закупок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке министра обороны Украины Алексея Резникова

По его словам, во время поездки в Бухарест он провел переговоры с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоане, который помог Румынии по пути в Альянс.

"Обсудили актуальные проекты, в частности системное участие NSPA (Агентства НАТО по обеспечению и закупкам – ред.) в модернизации оборонных закупок в Украине. Готовим ряд очень конкретных инициатив к Вильнюсскому саммиту НАТО", - отметил Резников.

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Топ комментарии

  • Sav UA 954bd9a2
    Як там весільні дрони з яйцями поживають?
  • Валентина Саюн 3d182c14
    Ціле міністерство з штатом в армію, а він так і не навчився керувати і виконувати свої функції
  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    Модернізуй не модернізуй..все одне отримаєш яйця Резнікова. Тут треба вирішити тільки одне питання - перестати красти!!!

    Я не знаю..доки ті уроди крадуть все що бачать, нічого не вийде. Треба показово карати. Матеріально і крадія й всіх його родичів. З десяток крадіїв так покарати - мож замисляться. Відбирати все - залишити по однушці й по мінімальній зп чи пенсії.
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