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Пропагандист Красовский жалуется, что родные советских композиторов запрещают использовать их песни в России к 9 мая

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Пропагандист Красовский жалуется, что родные советских композиторов запрещают использовать их песни в России к 9 мая
Российские пропагандисты жалуются, что родные советских композиторов запрещают использовать их песни в России к 9 мая

Об этом рассказал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Пропагандист-людоед Антон Красовский жалуется, что родные советских композиторов запрещают использовать их песни в России к 9 мая, потому что Россия стала страной агрессором и сама ведет себя, как нацистская Германия. Ой, как неудобно получилось", - рассказал журналист.

Пропагандист Красовский жалуется, что родные советских композиторов запрещают использовать их песни в России к 9 мая 01

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Топ комментарии

  • ZoV KobZona
    Я таки извиняюсь спросить, из какой страны эти родные это дело запрещают?
  • Vadim Zertin
    Ой як невдрбно вийшло, да кацапи?
  • три - пятнадцать
    катьюшу нехай буркотять, яка кудисть там виходила...
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