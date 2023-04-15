Пропагандист Красовский жалуется, что родные советских композиторов запрещают использовать их песни в России к 9 мая

Российские пропагандисты жалуются, что родные советских композиторов запрещают использовать их песни в России к 9 мая

Об этом рассказал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Пропагандист-людоед Антон Красовский жалуется, что родные советских композиторов запрещают использовать их песни в России к 9 мая, потому что Россия стала страной агрессором и сама ведет себя, как нацистская Германия. Ой, как неудобно получилось", - рассказал журналист.