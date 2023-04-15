Заявления об "усталости от войны" - это российский нарратив, - Шмыгаль

Партнеры Украины не испытывают усталости от войны и готовы оказывать ей дальнейшую помощь для противостояния российской агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в телеграме премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге, посвященном результатам переговоров с чиновниками и бизнесом Соединенных Штатов.

"Усталость от войны в Украине — это российский нарратив. Мы объединены с нашими партнерами, никакой усталости от военной или донорской поддержки нет. Мы настроены победить в этой войне и освободить наши территории. Подчеркнул это в разговоре с журналистами по итогам визита в Вашингтон", - написал он.

Как отметил чиновник, Украина рассчитывает, что в ходе встречи стран G7 в Японии лидеры обсудят формулу мира президента Владимира Зеленского.

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"Поскольку это единственный путь, по которому мы должны двигаться к окончанию войны. Также ожидаем, что во время встречи будут подняты вопросы санкций и конфискации замороженных российских активов", — сказал он.

Премьер добавил, что Украина нуждается в аналоге "Плана Маршалла", введенном США для Европы после завершения Второй мировой войны. По его словам, такой план должен способствовать военной и финансовой поддержке Украины.