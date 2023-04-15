В Херсонской области юноша выстрелил из найденного гранатомета и получил ранение
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В Херсонской области молодой человек нашел гранатомет. Он случайно выстрелил из оружия и получил ранение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую ОВА в Telegram.
Как отмечают в ОВА, событие произошло сегодня в Петропавловке Новоалександровской громады.
"18-летний парень нашел неизвестный ручной гранатомет и принес его домой. Он решил поближе рассмотреть находку и случайно выстрелил из оружия", - сказано в сообщении.
В результате инцидента он получил осколочные ранения кистей и потерял два пальца. Пострадавший госпитализирован, ему оказывают всю необходимую помощь.
В ОВА подчеркивают, что об обнаружении оружия, взрывчатки или боеприпасов необходимо сообщить военным, правоохранителям или спасателям. Касаться найденного запрещено.