Украине нужны гарантии безопасности до вступления в НАТО, - Зеленский

Действенные гарантии безопасности Украине требуются еще до вступления в НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал в субботу в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия должна убраться с территории Украины. Всей Украины и все оккупанты. И каждый пункт Устава ООН должен заработать снова - ни одно из российских нарушений международного права нельзя игнорировать. Именно на таких принципах вернутся безопасность и покой в ​​международные отношения", - заявил президент.

Он отметил, что "именно для этого есть украинская формула мира, абсолютно реалистичная и вполне конкретная, ее также сегодня подробно обсудили с Макроном, как и международные мероприятия, которые мы готовим на этот год, в частности, Вильнюсский саммит НАТО".

"Наша общая позиция на саммите в Литве - всех государств-участников - может быть именно такой амбициозной, в которой нуждается европейская безопасность. Уверен в этом. Действенные гарантии безопасности для Украины, то есть на самом деле для международного порядка, основанного на правилах, нужны еще до вступления в Альянс", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что "в Вильнюсе состоялась встреча государств-членов совместной следственной группы по расследованию преступлений оккупантов в Украине. Одним из результатов встречи является соглашение - как раз вчера его подписали. Соглашение о совместном расследовании не только российских военных преступлений, но и преступления геноцида".

"Мы обеспечим на всех уровнях, в том числе и на юридическом, полную ответственность России за совершенное против Украины и украинцев. И я благодарю всех партнеров, которые помогают приближать приговоры для оккупантов - для российских убийц и террористов", - заявил он.