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Украине нужны гарантии безопасности до вступления в НАТО, - Зеленский

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Украине нужны гарантии безопасности до вступления в НАТО, - Зеленский
Действенные гарантии безопасности Украине требуются еще до вступления в НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал в субботу в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия должна убраться с территории Украины. Всей Украины и все оккупанты. И каждый пункт Устава ООН должен заработать снова - ни одно из российских нарушений международного права нельзя игнорировать. Именно на таких принципах вернутся безопасность и покой в ​​международные отношения", - заявил президент.

Он отметил, что "именно для этого есть украинская формула мира, абсолютно реалистичная и вполне конкретная, ее также сегодня подробно обсудили с Макроном, как и международные мероприятия, которые мы готовим на этот год, в частности, Вильнюсский саммит НАТО".

"Наша общая позиция на саммите в Литве - всех государств-участников - может быть именно такой амбициозной, в которой нуждается европейская безопасность. Уверен в этом. Действенные гарантии безопасности для Украины, то есть на самом деле для международного порядка, основанного на правилах, нужны еще до вступления в Альянс", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что "в Вильнюсе состоялась встреча государств-членов совместной следственной группы по расследованию преступлений оккупантов в Украине. Одним из результатов встречи является соглашение - как раз вчера его подписали. Соглашение о совместном расследовании не только российских военных преступлений, но и преступления геноцида".

"Мы обеспечим на всех уровнях, в том числе и на юридическом, полную ответственность России за совершенное против Украины и украинцев. И я благодарю всех партнеров, которые помогают приближать приговоры для оккупантов - для российских убийц и террористов", - заявил он.

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Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А що ти для отримання отих гарантій зробив? Оточив себе кацапськими кротами, щоб від українців захистити свій зад!
  • Анатолий К 65c6a92d
    З Бенею. портновим,смірнович,татаровим, бакановим, наумович до НАТО не беруть.
  • Leon e9048d82
    ℕ 𝕚 𝕜 𝕚 𝕥 𝕚 𝕔 𝕙

    @DNikitich

    Екс-голова Фонду держмайна - в розшуку.
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    Такого не було за жодної влади. Але ви не переплутайте - у всьому винен Порошенко та війна. Бубочка савсєм нєуіноуєн.

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