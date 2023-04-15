Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится до конца года, - Ходжес

Получив от западных партнеров больше дальнобойного высокоточного оружия, Украина начнет наносить удары по позициям российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.

Об этом в интервью "ГОРДОН" заявил экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, передает Цензор.НЕТ.

"Для всех ясно, что Крым должен быть освобожден. Если бы США и другие страны предоставили Украине все необходимое для этого, в частности высокоточное оружие дальнего действия, которое позволило бы сделать Крым невыносимым для российских войск... Например, прямым ударом по флоту в Севастополе, по авиабазе в Саках, по логистическому центру в Джанкое и прочим объектам... Вы поражаете их высокоточным оружием – и российским войскам становится очень-очень трудно оставаться в Крыму", – сказал Ходжес.



Он подчеркнул, что такой шаг со стороны ВСУ является необходимым, но для него украинской армии потребуется больше высокоточного оружия, чем есть сейчас.



"Как только это будет сделано, придет время снова ударить по Крымскому мосту и изолировать Крым. Этот сценарий крайне реалистичный и на самом деле может случиться уже в конце этого лета. Но ключом ко всему является предоставление Западом оружия дальнего радиуса действия Украине", – отметил Ходжес.

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"Я бы хотел, чтобы мое правительство четко заявило: "Нам нужна победа Украины", что политика США – это победа Украины по определению президента [Владимира] Зеленского: полное восстановление территориальной целостности Украины, возвращение всех депортированных украинцев, ответственность россиян за все военные преступления. А потом какие-то гарантии безопасности, включая в конечном итоге вступление в НАТО. Я бы хотел видеть именно эту картину", – заявил Ходжес.



По его оценке, сейчас поддержка такого окончания войны в США "довольно большая, но пока еще не единая".



"И поэтому приоритетом сейчас является обеспечение победы Украины над Россией. Это самая важная часть. Мы должны помогать Украине непрерывными усилиями с модернизацией ее обороны. Нужно, чтобы Украина была вооружена до зубов, как, например, Южная Корея, чтобы у нее была возможность удерживать Россию от повторных атак", – считает генерал.

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По его мнению, если Запад примет такое политическое решение и обеспечит Украину всем необходимым, то война закончится к концу года.



"Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер. Мы возьмем и сделаем. И я верю в такую возможность. Но если мы так не поступим, то, вероятно, война продолжится и в следующем году", – отметил Ходжес.



Он добавил, что ожидает также некоего соглашения или договоренности между Украиной и США вместе, возможно, с некоторыми другими странами, чтобы повысить безопасность Украины, пока она не станет членом НАТО.