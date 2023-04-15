Новости • Война

В Германии почтили память бывшего узника немецких концлагерей Бориса Романченко, убитого в Харькове российской ракетой

4 76834
В Германии почтили память бывшего узника немецких концлагерей Бориса Романченко, убитого в Харькове российской ракетой
11 апреля в мире отмечался День освобождения узников фашистских концлагерей. 78 лет назад были освобождены нацистские лагеря смерти Бухенвальд и Дора-Миттельбау.

Сегодня, 15 апреля, в селе Кромсдорф под Веймаром прошла памятная акция, посвященная годовщине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BILD. Были посажены девять деревьев в память о жертвах нацизма. Одно из них посвящено Борису Романченко. В марте прошлого года 95-летний ветеран погиб в многоквартирном доме в Харькове от российских обстрелов.

Романченко был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора и активистом движения по увековечиванию памяти жертв нацизма. Ветеран регулярно посещал траурные мероприятия. Сам он прошел четыре нацистских концлагеря: Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен.

Напомним, бывший узник Бухенвальда Борис Романченко, погибший от российского снаряда, был похоронен в Харькове.

Читайте также: От российского снаряда в Харькове погиб 95-летний Борис Романченко, прошедший 4 нацистских концлагеря. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Yurka Gagarin
    будь проклята фашисская россия
    помню этого дедушку ещё с начала войны
    такой ужас что человек увидел ад и эта фашисская мразь дотянулась до него чeрез десятилетия уже с другой стороны..
  • Wlad5495
    Це "дуга сторона" тієї ж медалі - фашизм=рашизм!
  • Лысый коротышка
    Фашисти все ж таки дібралися до нього...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости