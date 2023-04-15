В Германии почтили память бывшего узника немецких концлагерей Бориса Романченко, убитого в Харькове российской ракетой

11 апреля в мире отмечался День освобождения узников фашистских концлагерей. 78 лет назад были освобождены нацистские лагеря смерти Бухенвальд и Дора-Миттельбау.

Сегодня, 15 апреля, в селе Кромсдорф под Веймаром прошла памятная акция, посвященная годовщине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BILD. Были посажены девять деревьев в память о жертвах нацизма. Одно из них посвящено Борису Романченко. В марте прошлого года 95-летний ветеран погиб в многоквартирном доме в Харькове от российских обстрелов.

Романченко был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора и активистом движения по увековечиванию памяти жертв нацизма. Ветеран регулярно посещал траурные мероприятия. Сам он прошел четыре нацистских концлагеря: Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен.

Напомним, бывший узник Бухенвальда Борис Романченко, погибший от российского снаряда, был похоронен в Харькове.

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