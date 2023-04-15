Новости • Санкции против России

Армии РФ не хватает техники для войны против Украины из-за санкций, - Минфин США

4 26410
Армии РФ не хватает техники для войны против Украины из-за санкций, - Минфин США
Введенные в США санкции уже ударили по армии РФ, поскольку ей не хватает техники для ведения войны против Украины.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Введенные США санкции и экспортный контроль в отношении России лишают ее материалов для войны в Украине", - говорится в сообщении.

Министр добавила, что ограничение цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель превращает ожидаемый профицит бюджета РФ в дефицит.

"Санкции и экспортный контроль заставили Россию обращаться в Иран и Северную Корею за военным снаряжением и материалами, а США делают шаги по прекращению уклонения от ограничений", - сказала Йеллен.

Читайте также: Затронули китайские компании: Пекин пожаловался на санкции США против России

Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    не знаю, що там у них вистaчає чи ні, але ці псіховані краснопузі покидьки кацапсячі продовжують вбивати українців.
  • Trevo Trow
    І про Байдена колись казатимуть; "Дякуємо діду, що давив кацапську гниду".
  • Светлана Круп
    зробіть нафту кацапам по 30, і діло піде жвавіше. Бо так ця війна триватиме десятиліття.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости