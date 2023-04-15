Армии РФ не хватает техники для войны против Украины из-за санкций, - Минфин США

Введенные в США санкции уже ударили по армии РФ, поскольку ей не хватает техники для ведения войны против Украины.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Введенные США санкции и экспортный контроль в отношении России лишают ее материалов для войны в Украине", - говорится в сообщении.

Министр добавила, что ограничение цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель превращает ожидаемый профицит бюджета РФ в дефицит.

"Санкции и экспортный контроль заставили Россию обращаться в Иран и Северную Корею за военным снаряжением и материалами, а США делают шаги по прекращению уклонения от ограничений", - сказала Йеллен.

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