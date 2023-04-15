В Славянске под завалами разрушенных домов еще есть тела погибших, - Зеленский

Поисковая операция в Славянске Донецкой области после российского ракетного удара продолжается, сейчас есть информация о наличии тел погибших под завалами домов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 15 апреля.

По его словам, только один этот удар армии РФ повредил и разрушил более 50 жилых домов, из них более 30 – многоквартирных.

"Раненых более 20 человек, из них, по состоянию на данный момент, погибли уже 11. Среди них совсем маленький ребенок - мальчик 2021 года рождения. Мои соболезнования родным. Всем, кто потерял близких. Никому из тех, кто виноват в этой агрессии, нельзя ничего прощать и забывать", – подчеркнул президент.

Читайте также: Из-под завалов в Славянске достали тела еще двоих погибших, - ГСЧС

Напомним, россияне в пятницу, 14 апреля, ударили ракетами по Славянску. В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере 11 человек.

Спасательная операция в Славянске после ракетного удара россиян по городу продолжается. Сейчас под завалами ищут четырех человек.