Агенты спецслужб РФ пытаются вербовать в Tinder военных и политиков Германии, - Die Welt

В Германии российские агенты используют платформу Tinder для знакомства с политиками или военнослужащими Бундесвера.

Об этом сообщает немецкое издание Die Welt, ссылаясь на Службу военной контрразведки Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"В настоящее время власти [Германии] предупреждают не только о кибератаках, но и о любовных ловушках для военных на платформах знакомств", – пишут журналисты.

По информации Die Welt, агенты российского диктатора Владимира Путина сейчас используют в Германии Tinder – там они "расставляют любовные ловушки".

Издание пишет, что россияне ищут в Tinder профили политиков или сотрудников Бундесвера, чтобы получить полезную для себя информацию, "строя отношения". Агентов РФ интересуют данные как о Германии, так и о ситуации в Украине.

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"Русские шпионки начинают общение и назначают свидание политикам и сотрудникам Бундесвера в Tinder", - говорится в сообщении.

О таких методах РФ было объявлено на конференции в Германии, в которой приняли участие военные нескольких стран НАТО. Служба военной контрразведки Германии (MAD) подтвердила журналистам, что "сотрудники других спецслужб (например, России) используют соцсети, чтобы намеренно установить контакты с военными Бундесвера, попытаться выведать информацию или, по возможности, завербовать их".