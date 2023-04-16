Эпифаний поздравил украинцев с Воскресением Христовым: "Ночь ещё продолжается, но день приблизился"

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель ПЦУ Эпифаний обратился к украинцам с посланием, посвященным Воскресению Христову.

Послание Эпифании опубликовано на сайте ПЦУ, передает Цензор.НЕТ.

"Дорогие братья и сестры!

Христос воскрес!

Снова звучат эти радостные и жизнеутверждающие слова как продолжение ангельской вести, которую впервые услышали на рассвете женщины-мироносицы у пустой гробы Господней: "Чего ищете Живого между мертвыми? Нет Его здесь, Он воскрес" (Лк. 24: 5–6).

Три дня назад с плачем, болью в душе и страшной скорбью они сопровождали погребение распятого на кресте и умершего Господа Иисуса Христа. Они видели большой камень, приваленный к двери гробницы. Торопились женщины-мироносицы рано утром в первый после субботы день собственно для того, чтобы выполнить свой долг перед умершим – намазать, по обычаю иудейскому, благовониями тело усопшего во веки. Но камень они находят отваленным, гробницу – пустой, вместо стражи человеческой их встречают ангелы небесные, вместо скорби сердца их наполняются радостью и надеждой

Произошло все это почти две тысячи лет назад, но снова и снова мы вспоминаем о воскресении Христовом, из года в год мы с особой торжественностью прославляем это событие для того, чтобы вдохновиться этими радостью и надеждой.

Символично, что, по церковному обычаю, богослужения по случаю Пасхи начинаются в то время, когда вокруг царит еще ночная тьма, а завершаются тогда, когда уже восходит солнце. Предшествует нашему нынешнему торжеству Великий пост, который начинается еще в дни зимнего сна природы, а завершается тогда, когда оживает весенним обновлением, символом чего для нас становятся ветви Вербного воскресенья, с которыми мы празднуем Вход Господень в Иерусалим. Все это напоминает нам о переходе от тьмы к свету, от смерти – к жизни, от плача и скорби – к радости, от временного существования в мире этом – к вечной блаженной жизни в будущем веке.

Воскресение Христово – поворотный момент всей человеческой истории. С самого начала, когда из-за грехопадения прародителей Адама и Евы смерть вошла в наше бытие, стремление к победе над ней, ее преодоление сопровождало человечество. Неотвратимость смерти была фактом, известным всем, но так же все ощущали ее противоестественность, неправильность. Ведь Бог сотворил человека не для смерти, которая завершит несколько десятилетий существования в заботах и скорби, но для жизни вечной. Итак, сам факт смертности глубоко противоречит нашей природе, и мы, когда сталкиваемся с ней, это особенно чувствуем. Грусть, плач, боль разлуки, горе утраты – все это признаки противоестественности смерти для человека.

Именно поэтому издавна человечество искало и продолжает искать способы преодоления смерти. Жертвоприношение идолам и магические ритуалы, особые погребальные обряды, попытки всячески сохранить тело или, наоборот, как можно быстрее развеять прах его остатков, установку памятных знаков и строительство сооружений, которые будут существовать на протяжении веков, напоминая о строителях, – все это имело целью дать ощущение вечности и надежду на нее, когда смерть пришла и забрала новую жертву.

Никакие обряды и заклинания, никакие человеческие усилия не способны вернуть мертвого к жизни. Для этого нужна сила и власть божественная, которые есть только у нашего Творца. Чтобы преодолеть смерть, Сын Божий воплощается, соединяет в Своем Божественном Личности две природы, истинный Бог становится также истинным Человеком, чтобы не одного или нескольких и лишь на время спасти от смерти, но чтобы разрушить саму его основу, избавить ее тиранического господства над всем человечеством и открыть двери для жизни вечной для всех.

Сейчас с такой торжественностью и возвышением мы отмечаем не только воскресение Христово как историческое событие возвращения к жизни Спасителя, Которого злоба человеческая распяла на кресте, а мы празднуем самой смерти умерщвления, мы прославляем разрушение ворот ада и уничтожение вечных оков. Христос воскресает не просто как человек, мертвый и чудесно вернувшийся к жизни, подобно Лазарю Четыреденному, а Он воскрешает как родоначальник обновленного человечества – бессмертного и вечного. Человечества, над которым смерть не имеет власти, человечества, которое не связано оковыми адами и не обречено на вечное страдание во тьме зла.

Еще ночь идет, но день приблизился. Еще окружающая природа связана сном, но пробуждается она, являя радость обновленной жизни. Еще горе и страдание наполняют наше бытие, и смерть каждый день отнимает у нас новые жертвы, но воскресение Христово дает нам уверенность в том, что разлука с умершими – явление временное, и настанет время, когда в гробах оживут для вечности.

Осознание этого, вера в победу жизни помогают нам бороться за правду и добро даже тогда, когда эта борьба чрезвычайно тяжела и может казаться безнадежной. Женщины-мироносицы потеряли любимого Учителя, распятого на кресте и возложенного ко гробу, но не потеряли любви и надежды, потому и услышали радостное известие о воскресении и сподобились стать первыми его проповедниками.

И мы как христиане среди тьмы века этого не теряем любви и надежды. Мы ждем всеобщего воскресения умерших и исповедуем, что Христос победил смерть и даровал человечеству жизнь вечную. В то же время, это побуждает нас осознавать свою собственную ответственность, ведь вечная жизнь будет не для всех одинакова. И только от каждого лично зависит, какую вечность мы изберем: блаженную, предназначенную для праведников, к которой зовет нас Христос, или страдания, предназначенные для дьявола и слуг его.

Такие рассуждения всегда должны сопровождать нас, дорогие братья и сестры, но с особым чувством мы рассуждаем о значении воскресения Христова в то время, когда украинский народ переживает последствия войны, принесенной чужаками в наш дом. Страдания, разрушения, смерть – все это враг принес на нашу мирную землю, желая вернуть украинский народ в рабство, в котором держал нас в предыдущие века.

Сила зла временная, а победа правды и добра – вечны. В этом нас убеждает и утверждает воскресение Христово, поэтому среди горя и страданий, среди боли и потерь мы празднуем. Мы плачем о наших павших новейших героях, о наших победоносных защитниках, отдавших жизнь на поле боя за свободу и независимость Украины, за нас с вами и за будущее следующих поколений украинского народа, но плач наш успокаивается уверенностью в воскресении, когда наши герои за исключительную жертвенную любовь получат неувядающий венец славы.

Сегодня мы в молитвах вспоминаем всех пострадавших, раненых, изгнанных из родного дома, всех празднующих Пасху в условиях временной оккупации, в плену, под властью врага. Пусть радость Воскресения Христова светом надежды на победу и восстановление озарит и вас в это тяжелое время.

Мы с благодарностью вспоминаем сейчас тех, кто проявляет сострадание, помогает беженцам и всем, кто в чем-то нуждается. Мы благодарим всех наших союзников и людей доброй воли, ведь благодаря их поддержке Украина успешно противостоит российской агрессии и продолжает борьбу за свою собственную свободу и за лучшее будущее для всего мира.

От святынь Златоверхого Киева до всех уголков Украины и по всему миру мы ширим наши поздравления со Светлым Воскресением Христовым и делимся собственной радостью со всеми.

Наши особые поздравления – защитникам Украины, победоносным воинам, приближающим нашу победу. Пусть Господь помогает вам в борьбе за правду и благословит победу!

Поздравляем Президента Украины и всех, кто в столице и на местах, служит украинскому народу. Пусть ваш труд преуспевает и принесет хорошие плоды!

Приветствую всех вас, дорогие братья и сестры, и желаю, чтобы свет веры и надежды в наших душах всегда подпитывался от того духовного света, который увидели и почувствовали женщины-мироносицы в пустом гробе, где ангелы возвестили для них и для всего мира и на все времена:

Христос воскрес!" - говорится в поздравлении Эпифании.