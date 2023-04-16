Общие боевые потери РФ с начала войны – около 182 070 человек (+520 за сутки), 3657 танков, 2795 артсистем, 7083 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 16 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 182 070 человек.