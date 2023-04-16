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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 182 070 человек (+520 за сутки), 3657 танков, 2795 артсистем, 7083 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

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По состоянию на утро 16 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 182 070 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.04.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 182 070 (+520) человек ликвидировано,
  • танков - 3657 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 7083 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 2795 (+10) ед,
  • РСЗО - 538 (+3) ед,
  • средств ПВО - 284 (+1) ед,
  • самолетов - 308 (+1) ед,
  • вертолетов - 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+0),
  • крылатых ракет - 911 (+0),
  • кораблей /катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5658 (+12) ед,
  • специальной техники – 326 (+2).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 182 070 человек (+520 за сутки), 3657 танков, 2795 артсистем, 7083 бронированные машины 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.

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