Зеленский поздравил украинцев с Пасхой: Впереди едва ли не самая трудная из вершин. Мы преодолеем ее. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев со светлым праздником Христова Воскресения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.

"Мы отмечаем сегодня праздник Пасхи с непоколебимой верой в нашу победу. Мы прошли уже немалый путь. Впереди едва ли не самая тяжелая из вершин. Мы преодолеем ее. И вместе встретим свой рассвет, когда над всей нашей страной взойдет солнце. Это сине-жёлтый флаг. Он непременно поднимется на всей нашей Богом данной земле, на всех временно оккупированных чертами территориях. Солнце засияет на юге, солнце засияет на востоке, солнце засияет в Крыму. Желтое солнце в мирном синем небе, и это – свет справедливости. Христос Воскрес!", - отметил глава государства.

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