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Зеленский поздравил украинцев с Пасхой: Впереди едва ли не самая трудная из вершин. Мы преодолеем ее. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев со светлым праздником Христова Воскресения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.

"Мы отмечаем сегодня праздник Пасхи с непоколебимой верой в нашу победу. Мы прошли уже немалый путь. Впереди едва ли не самая тяжелая из вершин. Мы преодолеем ее. И вместе встретим свой рассвет, когда над всей нашей страной взойдет солнце. Это сине-жёлтый флаг. Он непременно поднимется на всей нашей Богом данной земле, на всех временно оккупированных чертами территориях. Солнце засияет на юге, солнце засияет на востоке, солнце засияет в Крыму. Желтое солнце в мирном синем небе, и это – свет справедливости. Христос Воскрес!", - отметил глава государства.

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Топ комментарии

  • Влад Казарецький 1e9f0fb9
    "на всіх тимчасово окупованих чортами територіях"-,а хто тих чортів на Україну запустив?
  • 5 копійок
    Державний зрадник вітає з Великоднем порноактрису з термосом.
  • Олег Шестакович
    Я не потребую ніякого вітання цього брехливого багатоличного зрадника-запроданця малороса який віддав ворогу "половину" України і на совісті якого тисячі і тисячі закатованих розтерзаних згвалтованих вбитих стариків жінок і особливо дітей яких можна було врятувати але в Омані на "стрелці" з бандитом ***** патрушевим було прийнято інше рішення! Я вже промовчу що ЗЕбанда під керівництвом агента ФСБ єрмака де роль "президента" виконує цей ЗЕблазень сьогодні витворяє в Україні! Я вибачаюсь перед українцями за те що написав це саме сьогодні на Великдень але мене від цього болвана який до недавна паску називав кулічом а українців баранами вже просто вивертає!
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