Оккупанты ударили ракетами С-300 по Снигиревской громаде на Николаевщине, погибли 2 подростка, - ОВА

Сегодня ночью, 16 апреля, оккупанты совершили ракетный обстрел Снигиревской громады.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью, 16 апреля, в 02:20 вражескому ракетному обстрелу подверглась Снигиревская громада. Предварительно зенитно-ракетные системы С-300. В одном из населенных пунктов гросвды в результате обстрела погибли два подростка 2005 года рождения. Повреждены жилые дома, учебное заведение и частное предприятие.

В городе Снигиревка в результате сегодняшнего ночного обстрела повреждены два учебных заведения, больница, дом культуры и жилые дома. По предварительной информации, без пострадавших", – написал он.

Кроме того, вчера, 15 апреля, в 10:00 враг совершил обстрел населенного пункта Гороховской громады. Повреждено здание детского сада и клуба. Без пострадавших.

Как отмечается, в Николаеве, Николаевском, Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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