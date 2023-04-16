Вместе, в единстве мы преодолеем врага, - Залужный поздравил украинцев с Пасхой

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил защитников Украины и всех украинцев со светлым праздником Христова Воскресения.

Поздравительные слова Залужный разместил в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Христос Воскрес! Поздравляю всех, кто в этот день держит оборону в окопах. Находится в блиндажах. Ведет разведку. Несет боевое дежурство. Помогает армии. Поздравляю всех, кто приближает нашу Победу! Поздравляю весь украинский народ с Великим праздником - Христова Воскресения! Пасха - это праздник великой надежды. Надежды, которая принесет нам мир. Верю, что вместе, в единстве, мы преодолеем врага. Желаю всем нам силы и вдохновения в борьбе за правду и свободу! Воистину Воскрес Христос!", - отметил главнокомандующий.

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