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Вместе, в единстве мы преодолеем врага, - Залужный поздравил украинцев с Пасхой

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Вместе, в единстве мы преодолеем врага, - Залужный поздравил украинцев с Пасхой
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил защитников Украины и всех украинцев со светлым праздником Христова Воскресения.

Поздравительные слова Залужный разместил в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Христос Воскрес! Поздравляю всех, кто в этот день держит оборону в окопах. Находится в блиндажах. Ведет разведку. Несет боевое дежурство. Помогает армии. Поздравляю всех, кто приближает нашу Победу! Поздравляю весь украинский народ с Великим праздником - Христова Воскресения! Пасха - это праздник великой надежды. Надежды, которая принесет нам мир. Верю, что вместе, в единстве, мы преодолеем врага. Желаю всем нам силы и вдохновения в борьбе за правду и свободу! Воистину Воскрес Христос!", - отметил главнокомандующий.

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Топ комментарии

  • ZoV KobZona
  • Evgeny N
    Роботи в Генерала багато - на два фронти воює...
    Най береже його Бог і всі Святі!
  • Raisa Lenfer
    Бог з Вами Пане Залужний, хай Сили Небесні бережуть Вас і наших Воїнів. Дякуючи Вам і нашим Воїнам, ще не вмерла Україна. Низькій уклін Вам Українці!
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