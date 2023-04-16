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Большой пасхальный обмен пленными: Украина вернула еще 130 человек (обновлено). ФОТОрепортаж

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Украина провела большой пасхальный обмен пленными.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Большой Пасхальный обмен пленными. Возвращаем 130 наших людей. Он проходил в последние дни в несколько этапов. Военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ГССТ…Рядовые и сержанты, попадавшие в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях. Наши люди возвращаются домой", - отметил Ермак.

"Жизнь наших - самая высокая ценность для нас. "Герои должны быть живы", так всегда говорит Президент Владимир Зеленский, чью задачу выполняет наша команда, Координационный штаб по обращению с военнопленными. Эта задача звучит коротко: вернуть всех. И мы вернем", – резюмирует Ермак.

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Большой пасхальный обмен пленными: Украина вернула еще 130 человек (обновлено) 01
Большой пасхальный обмен пленными: Украина вернула еще 130 человек (обновлено) 02
Большой пасхальный обмен пленными: Украина вернула еще 130 человек (обновлено) 03
Большой пасхальный обмен пленными: Украина вернула еще 130 человек (обновлено) 04
Большой пасхальный обмен пленными: Украина вернула еще 130 человек (обновлено) 05

Как сообщили в координационном штабе по обращению с военнопленными, на этот раз благодаря усилиям Координационного штаба домой возвращаются 92 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 20 терроборонцев, 11 нацгвардейцев, трое пограничников, по два представителя Военно-морских сил и Государственной специальной службы транспорта.

"Все спасенные Защитники – рядовые и сержанты. Большинство освобожденных воинов защищали Украину на Бахмутском и Соледарском направлениях, а также на Запорожье, Херсонщине, Луганщине", - говорится в сообщении.

По данным координационного штаба, 48 из 130 освобожденных сегодня Защитников считались пропавшими без вести. Часть из спасенных имеют ранения, многочисленные контузии и потерянные конечности. Также освобождены из плена двое родных братьев, которые воевали в районе г. Бахмут. Старшему из освобожденных Защитников уже исполнилось 58 лет, самому младшему - 21 год.

"За прошедшую неделю команде Координационного штаба удалось освободить из плена врага 230 наших воинов. Все они смогут отпраздновать Пасху. Вместе со всей страной мы приветствуем спасенных Защитников на родной земле и не прекращаем усилий для освобождения всех пленных украинцев", - говорится в сообщении.

Большой пасхальный обмен пленными: Украина вернула еще 130 человек (обновлено) 06
Большой пасхальный обмен пленными: Украина вернула еще 130 человек (обновлено) 07
Большой пасхальный обмен пленными: Украина вернула еще 130 человек (обновлено) 08
Большой пасхальный обмен пленными: Украина вернула еще 130 человек (обновлено) 09
Большой пасхальный обмен пленными: Украина вернула еще 130 человек (обновлено) 10
Большой пасхальный обмен пленными: Украина вернула еще 130 человек (обновлено) 11
Большой пасхальный обмен пленными: Украина вернула еще 130 человек (обновлено) 12

Топ комментарии

  • Evgeny N
    Гарна новина! Вас вдома зачекалися!
    Але прізвища тих, хто про це каже, *********** мене на наступну фразу: "А що там з захисниками "Азовсталі", яким ви гарантували безпеку?" Не можу я спокійно сприймати піар ОПи на звільненні наших захисників з полону, в який вони попали завдяки "потужній роботі" тієї самої ОПи з літа 2019-го...
  • Вячеслав Бондаренко 71d875be
    Єлдак просто усюди, боюсь в один момент коли зайду в туалет і в унітазі буде єлдак.
  • Чайка Київ
    З поверненням, хлопці !!!

    Та чи можна подавати цю прекрасну новину без завгоспа і його совково-сталінської оди, з цитуванням найлевичніВшивого атЦаНаріда?
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