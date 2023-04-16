Большой пасхальный обмен пленными: Украина вернула еще 130 человек (обновлено). ФОТОрепортаж

Украина провела большой пасхальный обмен пленными.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Большой Пасхальный обмен пленными. Возвращаем 130 наших людей. Он проходил в последние дни в несколько этапов. Военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ГССТ…Рядовые и сержанты, попадавшие в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях. Наши люди возвращаются домой", - отметил Ермак.

"Жизнь наших - самая высокая ценность для нас. "Герои должны быть живы", так всегда говорит Президент Владимир Зеленский, чью задачу выполняет наша команда, Координационный штаб по обращению с военнопленными. Эта задача звучит коротко: вернуть всех. И мы вернем", – резюмирует Ермак.

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Как сообщили в координационном штабе по обращению с военнопленными, на этот раз благодаря усилиям Координационного штаба домой возвращаются 92 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 20 терроборонцев, 11 нацгвардейцев, трое пограничников, по два представителя Военно-морских сил и Государственной специальной службы транспорта.

"Все спасенные Защитники – рядовые и сержанты. Большинство освобожденных воинов защищали Украину на Бахмутском и Соледарском направлениях, а также на Запорожье, Херсонщине, Луганщине", - говорится в сообщении.

По данным координационного штаба, 48 из 130 освобожденных сегодня Защитников считались пропавшими без вести. Часть из спасенных имеют ранения, многочисленные контузии и потерянные конечности. Также освобождены из плена двое родных братьев, которые воевали в районе г. Бахмут. Старшему из освобожденных Защитников уже исполнилось 58 лет, самому младшему - 21 год.

"За прошедшую неделю команде Координационного штаба удалось освободить из плена врага 230 наших воинов. Все они смогут отпраздновать Пасху. Вместе со всей страной мы приветствуем спасенных Защитников на родной земле и не прекращаем усилий для освобождения всех пленных украинцев", - говорится в сообщении.













