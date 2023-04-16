Потери Украины в войне меньше количества жертв землетрясения в Турции. Россия только в Бахмуте ежедневно теряет 500 человек убитыми и ранеными, - Резников
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью испанскому изданию Larazon, передает Цензор.НЕТ.
"У нас, конечно, есть жертвы, потому что мы на войне. Но они критически меньше российских. Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее количество меньше, чем количество погибших в результате землетрясения в Турции", - заверил. Резников.
"Наша главная задача - сохранить жизнь наших солдат, а Россия использует их (российских военных. - Ред.) как пушечное мясо. Это тактика мясорубки. Им все равно. Только в Бахмуте ежедневно Россия теряет 500 человек убитыми и ранеными", – добавил министр.
Отметим, что в Турции в результате серии землетрясений в феврале погибло, по официальным данным властей, по меньшей мере 50 тыс., количество пострадавших достигло 107 тыс. Еще более 6,5 тыс. погибли в соседних районах Сирии.