С начала полномасштабного вторжения в Украину из плена вернули 2235 человек

Обмен и обращение с военнопленными – это еще одно доказательство цивилизованности Украинского государства даже в условиях такой разрушительной войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Как отмечается, Украина с 24 февраля 2022 впервые с начала войны, то есть с 2014, организовала процесс обмена и обращения с военнопленными в полном соответствии с нормами международного права. Впервые этот процесс стал полностью официальным и открытым насколько позволяет безопасность.

По словам Маляр, весной 2022 г. оперативно были приняты все необходимые законы, постановления, приказы и запущен новый эффективный цивилизованный государственный механизм обмена и обращения с военнопленными. 11 марта 2022 года был создан Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными при Главном управлении разведки Минобороны. Штаб координирует деятельность более десяти государственных институтов, участвующих в процессах обмена и обращения с военнопленными.

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Также были созданы условия для удержания военнопленных врага с соблюдением всех требований Женевских конвенций. Урегулирована логистика военнопленного врага с момента задержания до доставки в лагерь. В этом процессе участвуют несколько силовых ведомств и участок ответственности каждого закреплен нормативно.

"Тема обмена нуждается в тишине ради безопасности наших военных, которые находятся во вражеских местах несвободы", - отметила Маляр.

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