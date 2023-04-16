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В Еврокомиссии осудили Польшу и Венгрию за запрет импорта зерна из Украины

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В Еврокомиссии осудили Польшу и Венгрию за запрет импорта зерна из Украины
Односторонние действия по торговле со стороны государств-членов Европейского союза неприемлемы.

Об этом заявил представитель Европейской комиссии после того, как Польша и Венгрия объявили о запрете импорта зерна и других продуктов питания из Украины для защиты местного сельскохозяйственного сектора, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы знаем о заявлении Польши и Венгрии относительно запрета импорта зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины, – говорится в сообщении пресс-секретаря. – В этом контексте важно подчеркнуть, что торговая политика является исключительной компетенцией ЕС, и поэтому односторонние действия неприемлемы".

"В такие сложные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения внутри ЕС", - говорится в заявлении, которое цитирует Reuters.

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После того, как из-за российской агрессии были заблокированы некоторые черноморские порты, большие объемы украинского зерна, которое дешевле, чем произведенное в Европейском Союзе, остались в странах Центральной Европы, ударив по ценам. Этот вопрос создал политическую проблему для правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) в год выборов, поскольку вызвал недовольство людей в сельской местности, где поддержка PiS обычно высокая.

Напомним, 15 апреля правительство Польши запретило ввоз зерна и другой продовольствия из Украины. Там считают, что украинская продукция "не должна вредить польским фермерам, польским производителям и вызвать кризис, связанный с продовольственной безопасностью". Впоследствии чиновники уточнили, что речь идет и о транзите зерна.

Ранее Министерство сельского хозяйства Словакии решило запретить обработку и продажу импортированного из Украины зерна, а также изготовленной из него муки.

Вслед за Польшей Венгрия также объявила о временном запрете на импорт украинского зерна.

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Топ комментарии

  • Viktor Patrykei 74c2f56f
    Такі заборони порушують договір про асоціацію України з ЄС. Україна має право подати позов на порушника в арбітраж. Але це крайня міра. Думаю з Польщею все вирішиться за кілька днів, а от з Угорщиною навряд
  • Super Gut
    Дебіл, радіє з того, що усім українським сг виробникам заборонили експорт. Це ж ****, якою конченою твариною треба бути
  • Paul Hermann
    По мне так украинские барыги не больше барыги чем любые другие.
    Пошлины на ввоз украинского зерна и товаров был снят, чтобы сделать возможным транзит до портов Польши и дальше в страны Африки. За целый год Польша не смогла наладить систему, с одной стороны делающую транзит зерна возможным, с другой стороны не выводящую польский рынок зерном из равновесия.
    Односторонний запрет нарушает законодательство ЕС и противоречит недавней договоренности Польши и Украины.
    https://www.politico.eu/article/ukraine-criticizes-polands-move-to-ban-all-its-agricultural-products/amp/
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