В Еврокомиссии осудили Польшу и Венгрию за запрет импорта зерна из Украины

Односторонние действия по торговле со стороны государств-членов Европейского союза неприемлемы.

Об этом заявил представитель Европейской комиссии после того, как Польша и Венгрия объявили о запрете импорта зерна и других продуктов питания из Украины для защиты местного сельскохозяйственного сектора, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы знаем о заявлении Польши и Венгрии относительно запрета импорта зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины, – говорится в сообщении пресс-секретаря. – В этом контексте важно подчеркнуть, что торговая политика является исключительной компетенцией ЕС, и поэтому односторонние действия неприемлемы".

"В такие сложные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения внутри ЕС", - говорится в заявлении, которое цитирует Reuters.

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После того, как из-за российской агрессии были заблокированы некоторые черноморские порты, большие объемы украинского зерна, которое дешевле, чем произведенное в Европейском Союзе, остались в странах Центральной Европы, ударив по ценам. Этот вопрос создал политическую проблему для правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) в год выборов, поскольку вызвал недовольство людей в сельской местности, где поддержка PiS обычно высокая.

Напомним, 15 апреля правительство Польши запретило ввоз зерна и другой продовольствия из Украины. Там считают, что украинская продукция "не должна вредить польским фермерам, польским производителям и вызвать кризис, связанный с продовольственной безопасностью". Впоследствии чиновники уточнили, что речь идет и о транзите зерна.

Ранее Министерство сельского хозяйства Словакии решило запретить обработку и продажу импортированного из Украины зерна, а также изготовленной из него муки.

Вслед за Польшей Венгрия также объявила о временном запрете на импорт украинского зерна.