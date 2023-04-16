Германские правоохранители получили 337 сообщений о возможных военных преступлениях в Украине

Федеральное управление криминальной полиции Германии (BKA) от 24 февраля 2022 года собирает информацию о возможном совершении военных преступлений в Украине. Ее предоставляют украинские беженцы и немцы, которые находились или находятся в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По состоянию на середину апреля 2023 года BKA получило 337 таких сообщений, как следует из ответа Министерства внутренних дел ФРГ на депутатский запрос консерваторов, который приводит Немецкое радио.

Отмечается, что BKA поддерживает украинских следователей, в частности собирая показания, а также закупая и предоставляя материалы для проведения судебно-медицинских работ.

Читайте также: В Донецке расстреляли азербайджанцев, не желавших воевать на стороне России

Напомним, с начала полномасштабного российского вторжения Украина уже зарегистрировала совершение на своей территории более 77 тысяч военных преступлений.