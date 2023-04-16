В Днепре пикетировали Свято-Троицкий собор УПЦ (МП)

В Днепре пикетировали кафедральный Свято-Троицкий собор Украинской православной церкви, состоящей в единстве с Московским патриархатом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Активисты призвали подписывать петицию о запрете деятельности конфессии в городе и Украине, а также пытались привлечь внимание прихожан к, как они отмечали, пророссийской сущности УПЦ (МП).

Они развернули плакаты с надписями "Долой УПЦ МП из Украины", "Приятно святить паски в ячейке ФСБ?" тому подобное.

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Как рассказал один из участников Владимир Симоненко, люди сконтактировались и организовались в соцсетях.

"Самое главное требование – чтобы у нас была единая церковь, независимая, не Московский патриархат. А московские священники – "чемодан, вокзал, Россия". Таким людям не место в нашем обществе. Мы – неравнодушные украинцы, хотим, чтобы нас услышала вся Украина, не только священники или прихожане этой церкви", – сказал он.

С участниками акции пытался пообщаться священник храма, который не представился. Он спрашивал у активистов, воюют ли их родственники, "имеют ли недвижимость за рубежом" и т.д.

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Напомним, что в воскресенье, 16 апреля, архимандрит ПЦУ Авраамий освятил пасхи в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Это первое Пасхальное богослужение Православной церкви Украины в этой святыне.