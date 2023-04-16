Число погибших в Славянске выросло до 13: из-под завалов достали тело женщины

В Славянске Донецкой области из-под завалов попавшего под обстрел российской армии 14 апреля жилого дома достали тело еще одного человека, таким образом количество погибших составляет уже 13 человек.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 16:00 16 апреля на месте завала достали тело погибшей женщины. Всего в результате обстрела г. Славянск, состоявшегося 14 апреля, пострадали 35 человек, в том числе 13 человек погибли, 22 получили ранения", - сказано в сообщении .

Отмечается, что проведен разбор 153 тонн разрушенных строительных конструкций, работы продолжаются. По информации Национальной полиции, под завалом могут находиться еще два человека.

Как сообщалось, 14 апреля около 16:00 россияне атаковали Славянск ракетами С-300, направив их сразу на несколько жилых кварталов.

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