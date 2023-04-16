Силы обороны Украины уничтожили наблюдательный пункт российских захватчиков, - ОК "Південь"

На юге Силы обороны Украины уничтожили наблюдательный пункт российских захватчиков, расположенный на островах.

Об этом оперативное командование "Південь" сообщило в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Украинская авиация нанесла два удара по местам сосредоточения живой силы и техники россиян в Каховском и Скадовском районах Херсонской области.

Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны в результате выполнения огневых задач ликвидировали десять российских военных, 13 единиц вооружения и техники врага, в том числе два беспилотных разведчика, четыре артиллерийских установки, один танк Т-72 и шесть бронемашин.

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