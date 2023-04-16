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Воздушные силы 16 апреля фиксируют активность около 20 самолетов российской армии, - Игнат

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Воздушные силы 16 апреля фиксируют активность около 20 самолетов российской армии, - Игнат
В воскресенье, 16 апреля, Воздушные силы Вооруженных сил Украины фиксируют активность около 20 самолетов российской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Сегодня (16 апреля. – Ред.) большая активность авиации. Сегодня с ночи чрезвычайно большая активность. Реактивная артиллерия само собой, С-300, ну и авиация. Около 20 самолетов в воздухе в настоящее время – это свежая информация. Это было и утром, и сейчас", – рассказал он.

Игнат добавил, что российские войска атакуют ракетами, управляемыми авиационными бомбами и другими видами оружия.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Почитайте как-то что такое есть СД-300. В 2019 году этот комплекс был в стадии 75% готовности. И на 50% поблочно был уже испытан. На окончание работ и принятие его на вооружение не хватило каких-то 40 млн, которые потом каждый год просил у зелени Коростылев.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    На них нема ''Пороха'' з ракетами які він запустив у виробництво.
  • Игорь Левченко 078d13db
    Может дорогами, что зеля настроил, по ним ******?
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