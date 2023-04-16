Воздушные силы 16 апреля фиксируют активность около 20 самолетов российской армии, - Игнат

В воскресенье, 16 апреля, Воздушные силы Вооруженных сил Украины фиксируют активность около 20 самолетов российской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Сегодня (16 апреля. – Ред.) большая активность авиации. Сегодня с ночи чрезвычайно большая активность. Реактивная артиллерия само собой, С-300, ну и авиация. Около 20 самолетов в воздухе в настоящее время – это свежая информация. Это было и утром, и сейчас", – рассказал он.

Игнат добавил, что российские войска атакуют ракетами, управляемыми авиационными бомбами и другими видами оружия.

Читайте также: Самолеты РФ, сбитые в начале полномасштабного вторжения, были лучшими бортами РФ, - Игнат