Воздушные силы 16 апреля фиксируют активность около 20 самолетов российской армии, - Игнат
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В воскресенье, 16 апреля, Воздушные силы Вооруженных сил Украины фиксируют активность около 20 самолетов российской армии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Сегодня (16 апреля. – Ред.) большая активность авиации. Сегодня с ночи чрезвычайно большая активность. Реактивная артиллерия само собой, С-300, ну и авиация. Около 20 самолетов в воздухе в настоящее время – это свежая информация. Это было и утром, и сейчас", – рассказал он.
Игнат добавил, что российские войска атакуют ракетами, управляемыми авиационными бомбами и другими видами оружия.