Папа Римский Франциск на Пасху пожелал мира всем страдающим от войны

Папа Римский Франциск поздравил христиан востока с Пасхой и пожелал мира всем страдающим от войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Vatican News.

"Стремлюсь выразить свою близость всем братьям и сестрам которые, особенно на востоке, сегодня празднуют Пасху: Благодатной вам Пасхи!" – сказал Папа Римский.

"Пусть же Господь будет с ними и поможет им достичь мира!" – попросил он.

Понтифик призвал грустить по поводу продолжающихся ныне в мире зверств войн и молиться за жертв, "прося Бога, чтобы мир больше не переживал ужас насильственной смерти от рук человека".

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Напомним, в своем пасхальном послании к миру 9 апреля Папа Римский попросил россиян искать правду о вторжении их страны в Украину.