Новости

Папа Римский Франциск на Пасху пожелал мира всем страдающим от войны

1 27731
Папа Римский Франциск на Пасху пожелал мира всем страдающим от войны
Папа Римский Франциск поздравил христиан востока с Пасхой и пожелал мира всем страдающим от войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Vatican News.

"Стремлюсь выразить свою близость всем братьям и сестрам которые, особенно на востоке, сегодня празднуют Пасху: Благодатной вам Пасхи!" – сказал Папа Римский.

"Пусть же Господь будет с ними и поможет им достичь мира!" – попросил он.

Понтифик призвал грустить по поводу продолжающихся ныне в мире зверств войн и молиться за жертв, "прося Бога, чтобы мир больше не переживал ужас насильственной смерти от рук человека".

Читайте также: Папа Римский просит молиться за Украину и призывает глав государств "руководствоваться не применением силы оружия"

Напомним, в своем пасхальном послании к миру 9 апреля Папа Римский попросил россиян искать правду о вторжении их страны в Украину.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • ZoV KobZona
    Папа, хочешь миру, так заблокируй в своём банке деньги Ху#ла для начала, а потом пи#ди.
  • Психіатрична Лікарня 2
    дементозный недоумок не может определить кто насильник а кто жертва.
  • Степан Гладкий 9c197a7d
    3нову ні про що я не уявляю людині 86 років а він не ро3уміе де добро а де 3ло
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости