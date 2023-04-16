Президент Бразилии Лула да Силва призвал создать аналог G20 для мира в Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал к созданию "Большой двадцатки" с участием стран Латинской Америки, Китая и ОАЭ для завершения российско-украинской войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает France24.

"G20 была сформирована, чтобы спасти мировую экономику, оказавшуюся в кризисе. Теперь важно создать другой вид G20, чтобы положить конец этой (российско-украинской. – Ред.) войне и установить мир. Это мое намерение, и я думаю, что нам удастся достичь большого успеха", - отметил да Силва.

Он также отметил, что уже обсудил вопросы российско-украинской войны с несколькими главами государств, среди которых лидер Китая Си Цзиньпин.

"И я думаю, что мы встречаемся с группой людей, которые предпочитают говорить о мире, чем о войне. И поэтому я думаю, что мы добьемся успеха", - отметил президент Бразилии.

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