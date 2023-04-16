Из оккупированной Херсонщины удалось вернуть пожилую женщину, которую незаконно вывезли россияне

В преддверии Пасхи при содействии Минреинтеграции удалось вернуть в Украину к родным и близким пожилую женщину. Ее разыскивала дочь. Женщина осталась на временно оккупированной территории Херсона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"В декабре прошлого года в ведомство обратилась женщина, которая разыскивала свою пожилую мать. Старушка осталась на временно оккупированной территории Херсонщины. Позже выяснилось, что она была тяжело ранена и ее незаконно переместили в Геническ. В сотрудничестве с волонтерской организацией "Помогаем уехать" женщину удалось вывезти из временно оккупированного города через территорию России и Беларуси", - говорится в сообщении.

Тяжелобольную женщину на границе с Беларусью забрала скорая помощь из Кривого Рога, где ее ждала дочь.

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