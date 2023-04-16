Канада передаст Украине конфискованный российский Ан-124
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Канада передаст Украине активы российской компании "Волга-Днепр", в том числе конфискованный самолет Ан-124 "Руслан".
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что это произойдет в рамках новых санкций Канады против российских предприятий.
"Новый пакет санкций против России от Канады. В частности, против компании "Волга-Днепр". Готовимся к конфискации самолета АН-124 и других активов агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины", - пишет премьер.