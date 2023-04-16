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Канада передаст Украине конфискованный российский Ан-124

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Канада передаст Украине конфискованный российский Ан-124
Канада передаст Украине активы российской компании "Волга-Днепр", в том числе конфискованный самолет Ан-124 "Руслан".

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что это произойдет в рамках новых санкций Канады против российских предприятий.

"Новый пакет санкций против России от Канады. В частности, против компании "Волга-Днепр". Готовимся к конфискации самолета АН-124 и других активов агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины", - пишет премьер.

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Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Не ''Мрія'' але теж добре
  • Aleksey NotBad
    Правильно, зачем кацапам самолёты, когда есть балалайки.
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    Хороша новина
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