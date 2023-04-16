Вследствие удара по Славянску погибли 15 человек. Спасательные работы завершены, - ОВА

Руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко обнародовал информацию о завершении поисковых работ в многоэтажке Славянска, в которую попала российская ракета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

Кириленко отметил: "Спасательные работы на пятиэтажке в Славянске завершены. По уточненным данным, из-под завалов достали 15 человек: 5 (в том числе 14-летнюю девочку) удалось спасти, 10 (среди них двухлетний мальчик) погибли.

Напомню: 14 апреля рашисты нанесли массированный ракетный удар по Славянску. По городу было выпущено 8 ракет из ЗРК "С-300".

Жервами этой атаки стали 39 человек: 15 из них погибли, 24 ранены. Самые масштабные разрушения рашисты нанесли пятиэтажке в переулке Парковый - спасательные работы по разбору завалов и поиску людей там продолжались несколько дней".

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Напомним, россияне в пятницу, 14 апреля, ударили ракетами по Славянску.