Министр агрополитики Сольский обсудил с венгерским коллегой запрет на импорт зерна, транзит сохранится

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский обсудил с министром сельского хозяйства Венгрии Иштваном Надем ситуацию с экспортом украинской аграрной продукции в Венгрию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики в фейсбуке.

Сольский отметил необходимость продолжения переговоров по достижению договоренностей по поводу экспорта украинской сельскохозяйственной продукции и неприемлемости односторонних решений.

Со своей стороны министр сельского хозяйства Венгрии заверил, что транзит для украинской агропродукции будет сохраняться и дальше.

Стороны договорились провести консультации и в ближайшее время встретиться повторно.

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Напомним, что правительство Венгрии вслед за Польшей 15 апреля 2023 года временно запретило ввоз из Украины зерна и семян масличных культур, а также другую сельскохозяйственную продукцию до 30 июня 2023 года.