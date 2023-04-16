Уровень поднятия воды в Киевской области контролируемый, - ГСЧС

В Киевской области постоянно проводят мониторинг поднятия уровня контролируемой воды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Киевская область: ситуация по подъему уровня воды контролируемая", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале вечером в воскресенье.

Как отмечается, по состоянию на 15:00 на территории Киевской области постоянно осуществляется мониторинг поднятия уровня воды.

Сообщается, что специалисты ГСЧС совершили облет территории Броварского района, где вблизи села Погребы вода заблокировала некоторые дороги и подъезды к жилым домам.

"Здесь дежурят спасатели, которые доставляют на сушу местных жителей и откачивают воду в жилых домах", - пояснили в ведомстве.

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