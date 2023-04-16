"У нас нет понимания того, где мы находимся, кроме того, что мы в Луганской области", - российских мобилизованных снова "ложью" завезли в Украину. ВИДЕО

Мобилизованные из Московской и Ивановской областей жалуются, что их незаконно вывезли из Ростова-на-Дону в Луганскую область, отобрав военные билеты.

Соответствующее видеообращение обнародовано в телеграм-канале ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

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Родные рассказали ASTRA, что на видео, записанном 10 или 13 апреля, часть мобилизованных, которых 5 апреля 2023 года в составе около 500 человек отправили тремя грузовыми самолетами из Курска в Ростов-на-Дону. Якобы для обучения и перевода в подчинение местной воинской части. Однако ночью мужчин вывезли в Луганскую область.

Авторы отмечают, что группу, судя по всему, разделили. В частности, 170 мобилизованных из этих самолетов заставляли подписать контракты с ЧВК "Вагнер".

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"Мы, военнослужащие в/ч 11048 и в/ч 61899 с полевого лагеря "Постоялые дворы" (Курской области) были направлены, со слов подполковника Маецкого и полковника Ермака, в сторону Крыма переводиться в Южный военный округ, боевое распоряжение нам показано не было, офицеров с нами не было, после этого мы прибыли в Ростов в 136-ю мотострелковую бригаду, где проходят службу только срочники, где у нас были собраны военники под предлогом того, что проставят там новые печати о переводе в часть и было сказано, что военники вернут в течение одного дня.

На данный момент с тех слов прошло пять дней, документы так и не выдали.<…>.

Многие из нас являются небоеспособными. У них - категория "Д". Они не могут выполнять боевые задачи. Многим требуется медицинская помощь, которую здесь нам в полевых условиях не могут оказать", - заявили солдаты на видео.

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"Люди, которые нас здесь приняли, называть их не буду, но они нам помогают, им спасибо", - говорит один из военных, не объясняя, кто именно их "принял".