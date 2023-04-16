Российские оккупанты дважды за сутки 16 апреля обстреляли Никопольскую громаду на Днепропетровщине, - облсовет
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Российские оккупанты дважды за день 16 апреля обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Два человека пострадали.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Укринформ.
"Сегодня враг дважды обстрелял Никопольщину - есть раненые люди и разрушения. К вечеру россияне атаковали Красногригорьевскую громаду. Последствия выясняются", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из тяжелой артиллерии российские войска обстреляли храм в Никополе, ранены два человека: женщина была доставлена в больницу, мужчина от госпитализации отказался.
Уничтожена хозяйственная постройка, поврежден храм, линии электропередачи, 5 частных жилых домов, 4 хозяйственные постройки, 2 автомобиля.