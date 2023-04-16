США обсуждают возможные механизмы передачи активов РФ для восстановления Украины

Российская Федерация должна заплатить за ущерб, причиненный Украине в результате полномасштабного вторжения. Соединенные Штаты ведут переговоры о возможных механизмах, которые помогут это сделать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью CNN в программе Fareed Zakaria заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

"Я считаю, что Россия должна заплатить за ущерб, причиненный Украине. Мировое сообщество ожидает, что Россия понесет эту ответственность. Это вопрос, который мы обсуждаем с нашими партнерами, но есть юридические ограничения в том, что мы можем сделать с замороженными российскими активами. Мы обсуждаем с партнерами, что можем с этим сделать в будущем. Но это то, что должно произойти, Россия должна заплатить за нанесенный (Украине. – Ред.) ущерб", - ответила она на вопрос, должна ли Россия заплатить за восстановление Украины своими замороженными активами Центробанка на Западе.

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Йеллен также отметила, что благодаря введению против Москвы санкций уже достигнуты две цели – уменьшились доходы и оборудование для продолжения ведения войны.

"Предельные цены" на российскую нефть, которые мы ввели, уже уменьшили доходы Путина где-то на 40% за последний год. Он ожидал бюджетного профицита, но имеет большой дефицит. Что касается оборудования, то здесь успех в том, чтобы лишить Россию оборудования. Это произошло благодаря экспортному контролю и санкциям не только США, но и других партнеров", - добавила она.